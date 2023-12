Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specialistke za hitre discipline so zbrane v St. Moritzu, kjer jih v treh dneh čakajo tri tekme. Sploh prve v tej sezoni svetovnega pokala. Ob 10.30 se bodo pomerile v superveleslalomu. Ilka Štuhec bo imela številko 21. Štajerka se je na dveh treningih smuka znašla odlično (drugo in peto mesto), a bo na prvo smukaško preizkušnjo morala počakati do sobote.