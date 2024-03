Kranjec v četveroboju za srebro ali bron

Finale sezone alpskega smučanje gosti avstrijski Saalbach. Alpski smučarji se bodo danes pomerili na zadnjem veleslalomu.

Zanesljivi lastnik malega globusa je najboljši smučar sezone Marco Odermatt, ki je zbral kar 900 veleslalomskih točk. Na drugem mestu je Filip Zubčić (370), dve točki za njim Loic Meillard, četrti je Henrik Kristoffersen (350), peti pa edini slovenski predstavnik Žan Kranjec. Lani je bil s tretjim mestom prvič na stopničkah v seštevku veleslalomske sezone, podobno si želi letos.

Žan Kranjec Foto: Guliverimage "Če bom dobro dirkal, sem verjetno lahko med prvimi tremi. Če ne, ne bom. Tako da moram smučati tako, kot znam, potegniti največ, kar lahko. Kje bom na koncu, težko rečem, ampak sigurno je želja biti med tremi najboljšimi," pred zadnjim veleslalom sezone pravi 31-letnik.

Prvo vožnjo – prijavljenih je 23 smučarjev – bo ob deveti uri odprl Meillard, sledili mu bodo Odermatt, Zubčić, s številko štiri pa bo nastopil Kranjec.

Saalbach, veleslalom, štartna lista (M):

1. Loic Meillard (Švi)

2. Marco Odermatt (Švi)

3. Filip Zubčić (Hrv)

4. Žan Kranjec (Slo)

5. Henrik Kristoffersen (Nor)

6. Thomas Tumler (Švi)

7. Alexander Olsen Steen (Nor)

8. Atle Lie McGrath (Nor)

9. Luca De Aliprandini (Ita)

10. River Adamus (ZDA)11. Manuel Feller (avt)

12. Joan Verdu (And)

13. Alexander Schmid (Nem)

14. Gino Caviezel (Švi)

15. Alex Vinatzer (Ita)