Lucas Braathen je dobil prvo vožnji, a bil na koncu le četrti. Foto: Guliver Image Mladi Norvežan Lucas Braathen je imel po prvi vožnji klasičnega slaloma v italijanski Madonni di Campiglio 42 stotink prednosti pred najbližjim tekmecem Švicarjem Loicom Meillardom. A se je obema finalni nastop ponesrečil: Meillard je zapel kol, 22-letni Braathen pa je izgubil več kot osem desetink in drugi slalom zime končal na četrtem mestu. Prvega je dobil.

Zmagovalec tekme na kratki, a zelo strmi progi je Švicar Daniel Yule. Za 29-letnika je to peta zmaga v svetovnem pokalu, že tretja v Madonni. Še drugič v sezoni je drugo mesto osvojil Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zaostal osem stotink. Na tretjem mestu pa je končal Nemec Linus Strasser, ki je imel 18 stotink zaostanka. Izpostavimo še Šveda Kristofferja Jakobsena, ki je imel najboljši čas druge vožnje, in je pridobil kar 20 mest. Osvojil je končno sedmo mesto.

Daniel Yule Foto: Reuters "To je res lepo božično darilo. Proga je bila fantastična, super je, da sem se spet vrnil na vrh. Za mano je težko obdobje in težko pojasnim, zakaj mi gre prav tukaj tako dobro. Vesel sem, da so se mi končno obrestovali vsi treningi," je za švicarsko televizijo SFR tekmo ocenil zmagovalec Yule, ki je nazadnje zmagal pred skoraj dvema letoma v Kitzbühlu. V slalomskem seštevku je zdaj skočil na drugo mesto s 14 točkami zaostanka za vodilnim Braathenom

Slalom, Madonna di Campiglio (M):



1. Daniel Yule (Švi) 1:37,67

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,08

3. Linus Strasser (Nem) +0,18

4. Lucas Braathen (Nor) +0,27

5. Manuel Feller (Avt) +0,53

6. Marco Schwarz (Avt) +0,79

7. Kristoffer Jakobsen (Šve) +0,96

8. Fabio Gstrein (Avt) +1,08

9. Adrian Pertl (Avt) +1,11

10. Albert Popov (Bol) +1,20

Odstop v prvi vožnji: Štefan Hadalin in Tijan Marovt



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt 798 točk

2. Aleksander Ammodt Kilde 525

3. Henrik Kristoffersen 385

4. Lucas Braathen 365

5. Alexis Pinturault 270

6. Matthias Mayer 268

7. Vicent Krichmayr 252

8. Žan Kranjec 245

9. Manuel Feller 240

10. Marco Schwarz 204

...

52. Martin Čater 40

64. Štefan Hadalin 29

67. Miha Hrobat 27



Slalomski seštevek:



1. Lucas Braathen 150 točk

2. Daniel Yule 136

3. Manuel Feller 125

4. Henrik Kristoffersen 120

5. Kristoffer Jakobsen 86

Trener Bergant s svarilom

Nova ničla za Hadalina Foto: Guliverimage Glavni slovenski up na tekmi je bil Štefan Hadalin, ki je bil januarja 2020 v Madonni di Campiglio že sedmi. To sezono je začel zelo obetavno, z devetim mestom na veleslalomu v Söldnu. A odtlej točk ni več dosegel. Tokrat je zdrsnil v 12. vratcih in nastop končal že v prvi vožnji. Že na peti zaporedni tekmi je tako ostal brez točk. Odstopil je tudi Tijan Marovt (številka 69), ki je imel na drugem vmesnem času 59. čas. Od 76 tekmovalcev na štartu jih je skozi cilj prve vožnje prismučalo 53.

"Naša dva fanta nista opravila dobrega dela. Štefan je solidno začel, a zelo hitro odstopil. A vemo, da je treba na slalomu dvakrat priti v cilj. Tijan ni dobro smučal, nato je naredil napako in odstopil. Ni zadovoljivo," je bil v komentarju odkrit glavni trener Klemen Bergant. "Zdaj imamo malo krajši premor, a treba se bo pripraviti in na naslednjih tekmah tekmovati dobro, sicer bo sezone zelo hitro konec."

Žan Kranjec, ki navdušuje v veleslalomu, in je bil v ponedeljek v Alti Badii tretji, na slalomske preizkušnje še ni pripravljen.

Naslednja tekma za svetovni pokal alpske smučarje čaka naslednjo v sredo, ko bo na vrsti smuk v Bormiu.