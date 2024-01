Dve Slovenki v iskanju zadoščenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša veleslalomistka te sezone, Švicarka Lara Gut-Behrami, ima štartno številko pet, domača favoritinja Frederica Brignone – druga v veleslalomskem seštevku - pa bo šla na progo tik pred njo.

Na delu ne bomo videli ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin, ki se je pretekli konec tedna v Cortini d'Ampezzo poškodovala.

Na današnjem veleslalomu, ki se bo začel ob 10.30 – (drugi tek bo ob 13.30), bosta nastopili tudi Slovenki Ana Bucik (19) in Neja Dvornik (38). Bucikova je v tej sezoni prismučala do 56 veleslalomskih točk in je na 23. mestu, Dvornikova pa zaseda 34. mesto (26 točk).