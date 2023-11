Bucikova želi še izboljšati söldenski rezultat

V Killingtonu nastopajo tri Slovenke, Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki so s prvih treh tekem nekaj ostale dolžne. Edina je namreč točke osvojila Bucikova. Sezono je začela z najboljšim veleslalomom kariere v Söldnu, ko je uvodno ledeniško preizkušnjo na Rettenbachu končala na 11. mestu. Manj uspešna je bila v svoji najmočnejši disciplini, v slalomu. Na prvem slalomu v Leviju na finskem je po napaki pristala v snegu in ostala brez finalne vožnje, na drugem pa je zasedla 18. mesto.

Sploh prve veleslalomske in slalomske točke v sezoni bosta onstran luže lovili Slokarjeva in Dvornikova. Andreja na treningih smuča zelo dobro, pravijo trenerji, a se mora še privaditi na tekmovalne občutke in si želi prikazati prave vožnje, ki so jo krasile pred poškodbo kolena, zaradi katere je izpustila celotno preteklo sezono.

Lani je Ana Bucik v Killingtonu odstopila v drugi vožnji veleslaloma. Foto: Guliverimage Američanka Mikaela Shiffrin je od začetka tekmovanja v Killingtonu v zvezni državi Vermont zmagala na prvih petih slalomih, lani pa je bila peta. Prvo mesto sta si delili Švicarka Wendy Holdener in Švedinja Anna Swenn Larsson. Lanski veleslalom v Killingtonu pa je dobila Švicarka Lara Gut-Behrami. Bucikova je bila na lanskem slalomu na tem prizorišču sedma, Dvornikova pa 19. Na veleslalomu pa je Ana odstopila v drugi vožnji, potem ko je bila deveta po prvi. Slokarjeva je bila pred dvema letoma v Killingtonu deseta na slalomu.

