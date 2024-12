Klasični smuk brez lanskega zmagovalca, vendar s tremi Slovenci

V Bormiu v Italiji se bo danes ob 11.30 začel tretji moški smuk nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na startu so trije Slovenci, Miha Hrobat se bo na zahtevno klasično progo podal s startno številko dve, Martin Čater in Nejc Naraločnik pa se bosta iz startne hišice podala eden za drugim s številkama 41 in 42. Na startu ni lanskega zmagovalca Cypriena Sarrazina, ki se je poškodoval na petkovem treningu.