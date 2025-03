Mikaela Shiffrin po 101. zmago, Andreja Slokar pa po najboljšo uvrstitev sezone

V Areju na Švedskem se bodo najboljše alpske smučarke danes pomerile še na predzadnjem slalomu sezone svetovnega pokala. Slovenske barve bodo branile Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan. Tekmo bo ob 9.30 odprla ameriška rekorderka Mikaela Shiffrin, ki lovi že svojo 101. zmago, zanimiv pa je tudi boj za mali kristalni globus. Druga vožnja bo ob 12.30.

Najboljša slovenska slalomistka v tej zimi Andreja Slokar bo danes poskušala izboljšati najboljšo uvrstitev sezone, to pa je sedmo mesto z januarskega slaloma v Kranjski Gori. Ajdovka je s 168 točkami sicer 12. slalomistka sezone in si je že zagotovila mesto na finalu sezone v Sun Valleyju. Slokar ima startno številko 11, Neja Dvornik 20 in Ana Bucik Jogan 28.

Zanimiv pa je še vedno boj za mali kristalni globus. V seštevku discipline vodi odlična Hrvatica Zrinka Ljutić, a ima le 39 točk prednosti pred Švicarko Camille Rast. Ljutić si ob zanjo ugodnem razpletu tekme lahko že danes zagotovi slalomsko zmago v tej sezoni svetovnega pokala.

Are, slalom startna lista: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA)

2. Katharina Liensberger (Avt)

3. Sara Hector (Šve)

4. Zrinka Ljutić (Hrv)

5. Wendy Holdener (Švi)

6. Camille Rast (Švi)

7. Lena Dürr (Nem)

8. Anna Swenn Larsson (Šve)

9. Melanie Meillard (Švi)

10. Katharina Truppe (Avt)

11. Andreja Slokar (Slo)

12. Paula Moltzan (ZDA)

13. Cornelia Öhlund (Šve)

14. Katharina Huber (Avt)

15. Lara Colturi (Alb)

…

20. Neja Dvornik (Slo)

28. Ana Bucik Jogan (Slo)

Slalomski seštevek svetovnega pokala (8/10): 1. Zrinka Ljutić (Hrv) 489 točk

2. Camille Rast (Švi) 450

3. Katharina Liensberger (Avt) 384

...

12. Andreja Slokar (Slo) 168

20. Neja Dvornik (Slo) 85

27. Ana Bucik Jogan (Slo) 37

