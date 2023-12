Žan Kranjec na svojem priljubljenem terenu napada nove stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpski smučarji po nedeljskem veleslalomu v Alta Badii ostajajo na tej italijanski postaji, kjer danes sledi še en veleslalom, tretji v tej sezoni svetovnega pokala. Tako včerajšnjega kot uvodnega v Val d`Iseru prejšnji teden je dobil skupni zmagovalec lanske sezone, tudi vodilni v skupnem seštevku te, Marco Odermatt.

Švicar je v nedeljo za 19 stotink ugnal Hrvata Filipa Zubčića, s katerim sta v finalu odskočila od konkurence. Na tretjem mestu zmagovalnega odra je pristal Žan Kranjec, ki mu Gran Risa ustreza. To je bila njegova še četrta uvrstitev na najnižji stopnico zmagovalnega odra na tem prizorišču.

"S tretjim mestom sem zagotovo zadovoljen, vsakič, ko stopim na stopničke, sem. Še četrtič sem bil tretji tukaj in očitno mi teren leži, upam pa, da imam v nogah še kaj več, za kakšno stopničko višje. Smučanje je bilo na visoki ravni. Prvi tek je bilo dobro smučanje, a je bilo nekaj rezerv takoj po startu. V drugem teku sem to poskušal popraviti, bil na limitu. Imam pa morda v drugih tekih malce več težav, kjer je slabša proga. Danes sem dobil potrditev, da sem med najboljšimi in grem jutri lahko samozavestno na tekmo," je po nedeljskih predstavah povedal 31-letnik.

Na progo se bo podal s številko pet, kot prvi pa bo ob 10. uri na delu prav vodilni veleslalomist Odermatt.

Finale s 30 najboljšimi je predviden ob 13.30.