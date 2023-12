Na Gran Risi želi Kranjec višje od sedmega mesta

V Alti Badii v Dolomitih je na sporedu drugi moški veleslalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Slovenski adut Žan Kranjec je prejšnji konec tedna v Val d'Iseru zasedel sedmo mesto in napovedal, da želi do naslednje tekme še dvigniti formo. Bomo videli, če mu je uspelo. Na progo se bo podal s številko tri. Prva vožnja se bo začela ob 10. uri, finalna pa ob 13.30.

"Prepričan sem in verjamem, da sem sposoben še boljših rezultatov. To je tudi moj cilj za naprej, da dvignem raven smučanja še stopničko višje," je po sedmem mestu na prvem moškem veleslalomu sezone govoril Žan Kranjec, ki je bil na sedmem mestu v Val d'Iseru najboljši Slovenec. Na progi Gran Risa v vasici La Villa v dolini Badia bo štartal kot tretji, takoj za njim se bo na progo podal tudi zmagovalec uvodne preizkušnje in vodilni smučar svetovnega pokala, Švicar Marco Odermatt. V Alti Badii, na enem od klasičnih veleslalomov, je bil Kranjec dvakrat že na stopničkah in sicer tretji v letih 2019 in 2017.

Na startu je še en Slovenec Štefan Hadalin, ki na prvem veleslalomu v Franciji ni osvojil točk svetovnega pokala.Ima številko 40.

Alta Badia, veleslalom, štartna lista: 1. Henrik Kristoffersen (Nor)

2. Marco Schwarz (Avt)

3. Žan Kranjec (Slo)

4. Marco Odermatt (Švi)

5. Filip Zubčić (Hrv)

6. Alexis Pinturault (Fra)

7. Loic Leillard (Švi)

8. Manuel Feller (Avt)

9. Filippo Della Vite (Ita)

10. Alexander Schmid (Nem)

…

40. Štefan Hadalin (Slo)

V ponedeljek bo Alta Badia gostila še en moški veleslalom, nato se specialisti za tehnični disciplini selijo v Madonno di Campiglio, kjer bodo v petek, 22. decembra poskušali izpeljati drugi slalom sezone.