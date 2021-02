Žal prva odpoved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Cortini d'Ampezzo bi morali danes podeliti prvi komplet odličij na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Vendar pa so bili organizatorji skupaj z Mednarodno smučarsko zvezo prisiljeni žensko alpsko kombinacijo zaradi slabih vremenskih razmer odpovedati. Zapadlo je veliko novega snega. Na torkovem tekmovalnem sporedu za zdaj ostajata superveleslaloma, ženski in moški.

Zaradi slabe vremenske napovedi so se organizatorji odločili najprej spremeniti spored, in sicer s prvo slalomsko in superveleslalomsko drugo vožnjo. A razmere niso dopuščale izpeljave varne tekme.

Na startu sta bili tudi dve Slovenki – Maruša Ferk in Meta Hrovat. Ilka Štuhec se je že v nedeljo odločila, da na preizkušnji ne bo nastopila.

To je sicer edina kombinacija na tekmovalnem sporedu sezone 2020/21.

Štuhčeva je nameravala nastopiti na kombinacijskem superveleslalomu, ki bi ga izkoristila za preizkus proge Olympia delle Tofane.

Pod vrhovi Tofane bodo v soboto, 13. februarja, skušali izpeljati smuk. Na njem bo Štuhčeva napadala tretji zaporedni naslov smukaške svetovne prvakinje.