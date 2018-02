Naj se že začne vse skupaj, navijajmo #zanaše!

V petek se s slovesnostjo ob odprtju začnejo zimske olimpijske igre v Pjongčangu. To bo zagotovo največji zimski športni dogodek na svetu, kjer se bodo pomerili najboljši športniki sveta. Med njimi bodo tudi Slovenci.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Južno Korejo je odpotovalo 71 slovenskih športnikov, nekateri izmed njih so tudi v širšem krogu favoritov za medaljo. Na zadnjih olimpijskih igrah v Sočiju so slovenski športniki domov prinesli osem medalj, kar je bil največji uspeh do zdaj. Koliko jih bodo prinesli iz Pjongčanga?

Veliko navijačev bo stiskalo pesti doma

Zaradi velike oddaljenosti Pjongčanga na prizoriščih ne bo prav veliko slovenskih navijačev, zato pa jih bo toliko več #zanaše navijalo doma, pred televizijskimi ekrani.

Slovenski olimpijci bodo veseli vsake podpore, prav tako pa tudi oni sami pozivajo k navijanju za naše. Zagotovo najglasnejši navijač bo Foksi, maskota slovenskih olimpijcev. K navijanju pa ste me drugimi pozvala Filip Flisar in Ana Bucik.

Filip Flisar v letošnji sezoni ni dosegal najboljših rezultatov, saj se ni uvrščal niti v izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. A kot pravi, ga to ne skrbi, saj mu velika tekmovanja vedno dajo nov zagon.





Ana Bucik bo prvič nastopila na olimpijskih igrah. Mlada primorska tekmovalka je letos prvič v karieri stala na stopničkah v svetovnem pokalu. Lahko preseneti tudi v Južni Koreji?