Nadzemeljska Tina in njeni "nadponosni" navijači

Slovenci imamo fenomenalne športnike in navijače. Proti velikim, največjim smo le majhna pika sredi sveta, a ko gre za navijanje in tekmovalnost, nam tako rekoč ni para. Ob velikih tekmah je čutiti vsesplošno (nacionalno) naravnanost k navijanju. In kakor bomo februarja navijali #zanaše junake zime, smo pred časom navijali tudi za nadzemeljsko smučarko Tino Maze.

Takole navihano se je Mazejeva poslovila letos januarja na Zlati lisici. Foto: Marko Vanovšek/Sportida

Navijača Tine Maze sta leta 2014 ustvarila stran na Facebooku v podporo naši največji športnici in jo poimenovala TINA MAZE FANS. Začetki so bili težki. Uveljaviti se med poplavo takšnih in drugačnih strani različnih oboževalcev ni mačji kašelj. Tega sta se administratorja strani Melek Bajramoska in Lenart Kobal zavedala.

A danes je to velika skupnost, ki še vedno obstaja, čeprav je Mazejeva svojo tekmovalno pot končala. Stran je všečkalo več kot 25 tisoč ljudi, približno toliko je tudi sledilcev. Gre za najbolj obiskano navijaško stran Tine Maze, ki redno objavlja različne informacije, organizirali so tudi različne dogodke. "Skupnost navijačev je velika, treba je poudariti, da ni mogoče odgovoriti prav vsem, ki bodisi pišejo nam, na našo stran, bodisi prek drugih kanalov," pravita administratorja.

Projekt Tina, hvala ti! je povezal mlade navijače, od vrtca do srednje šole.

Tinina spodbuda jih je predramila

Ideja o ustanovitvi strani je nastala iz strastnega navijaštva in navdušenja pred TV-ekrani. Prvo različico strani sta ustvarila decembra 2013, a je bila stran iz neznanega razloga izbrisana. "Kmalu po Tininem sporočilu, v katerem nas je z motivacijskim sporočilom spodbudila k izdelavi nove strani, smo ponovno ustanovili stran," pravita administratorja.

Na novo ustanovljeno stran je tudi Tina delila na svoji uradni strani. Najbolj so ponosni, da je njihovo stran všečkala, všečkali pa so jo tudi njen Andrea, sponzorji in različni mediji.

Projekti, sporočila ... norišnica v glavnem

Ponosni so tudi na to, da so na Tinino zadnjo tekmo v sodelovanju s Šolskim centrom Sežana peljali več kot sto mladih navijačev (Tinino slovo).

Ko se je Tina Maze letos januarja poslovila, se je na Zlati lisici zbralo več kot 15 tisoč navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Tini je podpora navijačev, tako slovenskih kot tudi tujih, ogromno pomenila. "Večkrat se nam je osebno zahvalila za ves naš trud." Evforija med Tininimi navijači je bila vedno neverjetna. V obdobju zadnjih nekaj let, ko je Tina dosegala vrhunske rezultate, je v nabiralnik prispelo veliko zahval, spodbudnih besed, čestitk, kar je povzročilo "pravo norišnico".

Najbolj ponosni so na projekt, ki so ga uspešno izpeljali na Tinin 33. rojstni dan. Pripravili so ji video s čestitkami mnogih znanih osebnosti (Dominique Gisin, Elene Curtoni, Marie Höfl-Riesch, Siddharte in drugih). Video ima trenutno več kot 90 tisoč ogledov na platformi YouTube (Tini Maze za 33. rojstni dan!).

Najuspešnejša slovenska športna kariera do zdaj

Ob koncu Tinine kariere so se pojavili tudi nevoščljivi, nesramni komentarji. "Žalostno je, da so ponavadi komentirale osebe, ki so 'strokovnjaki' na vseh mogočih področjih, češ da je Tina končala zato, ker je že dovolj zaslužila in se ji ne da več." Administratorja sta drugačnega mnenja. Menita, da Tina ljubi ta šport in prav nikoli ni mislila na denar. "Živela je za naše barve," dodajata.

Tina je zagotovo imela podporo v vseh trenutkih, tudi najtežjih, ko ji ni šlo vse po načrtu. Opazno je, da smo Slovenci narod, ki v športu drži skupaj. Administratorja pravita, da je trenutna prioriteta strani, da evforijo skuša ohranjati naprej, da ne bo šlo vse v pozabo. V današnjem svetu, ko gredo informacije tako hitro mimo nas, namreč velikorat pozabimo na lepe spomine.

Za veselje, ki nam ga je Tina dajala ob njenih izjemnih dosežkih, se ji lahko zahvalimo. "Spoštovanje do nje izkazujemo s tem, ko stran vodimo tudi zdaj, ko je kariero končala. Kljub vsemu delu, ki ga imava (sva še srednješolca), si vzameva čas in objaviva kakšno fotografijo oz. novico o Tini ter alpskem smučanju na splošno. Trudiva se, da bi stran ostala najbolj priljubljena navijaška stran." Seveda pa gledata tudi k novim projektom. Kakšnim, za zdaj ostaja skrivnost.

Januarsko slovo najuspešnejše alpske smučarke Tine Maze Foto: Vid Ponikvar

Tina Maze je 7. januarja letos na veleslalomu na Zlati lisici nastopila na poslovilni tekmi, potem ko je maja 2015 objavila, da si bo vsaj za eno leto vzela predah od aktivnega športnega udejstvovanja. Ima 26 zmag ter je aktualna olimpijska prvakinja v smuku in veleslalomu. V rekordni sezoni 2012/13 je nanizala 11 zmag, zbrala rekordno število točk svetovnega pokala (2.414 točk) in tako zrušila 13 let star rekord Hermana Maierja (2.000 točk). V tej sezoni je zmagala v skupnem seštevku veleslaloma, superveleslaloma in superkombinacije ter bila druga v smuku in slalomu. Je tudi prva slovenska dobitnica zlate medalje na zimskih olimpijskih igrah (Soči - smuk, 2014).