Vrhunec leta tudi za deskarje prostega sloga: na štartu tudi dva Slovenca

Po svetovnem prvenstvu deskarskih krosistov na Švedskem (Idrje Fjäll) in alpskih deskarjev na Rogli se bodo v boj za prestižne "snežinke" med 10. in 16. marcem podali še deskarji in deskarke prostega sloga.



Prvenstvo, ki bi predvidoma moralo biti na Kitajskem, je najprej prevzela Kanada (Calgary), na koncu pa so zaradi slabih epidemiološki razmer v Kanadi pri FIS morali najti novega organizatorja. V zadnjem hipu (dogovor med FIS in partnerji je bil sklenjen 8. februarja) je vskočil ameriški Aspen, ki ima vso potrebno infrastrukturo in "know how" za izvedbo največjih tekmovanj.

Tit Štante in Naj Mekinc v družbi trenerja Matevža Pristavca. Foto: Sloski Snowboard Slovenski trener Matevž Pristavec je v ZDA v začetku prejšnjega tedna odpotoval z Najem Mekincem, tam pa ju je pričakal Tit Štante, ki se je čez lužo, kjer študira, odpravil oziroma vrnil že po januarski tekmi svetovnega pokala v švicarskem Laaxu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.



"Urška Pribošič je zaradi poškodbe rame, ki še ni sanirana, žal ostala doma. Upam, da bo nared do zadnje tekme svetovnega pokala, ki bo na zadnji marčevski vikend v švicarski Silvaplani," je iz ZDA sporočil Pristavec, ki je z Mekincem in Štantetom zadnje treninge pred odhodom v Aspen opravil v Park Cityju.



"Če fantoma uspeta vožnji s treningov, bomo lahko zadovoljni tudi z rezultati. Pričakujem uvrstitvi med najboljšo šestanjsterico," napoveduje Pristavec in dodaja, da je z Mekincem in druščino (B reprezentanti) tekom februarja lahko kakovostno treniral tudi na domačem Voglu, kjer so izvrstno uredili snežni park.



"Posledica izvrstnih pogojev v domačem parku in pa uspešnega poletno-jesenskega pripravljalnega obdobja je tudi premierna zmaga Ožbeja Kuharja v evropskem pokalu," je zadovoljen Pristavec, ki se po svetovnem prvenstvu in svetovnem pokalu z Mekincem vrača v Evropo, Štante pa ostaja v ZDA, kjer bo ob študiju do konca sezone tudi treniral v tamkajšnjih zimskošportnih središčih.