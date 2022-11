Znano je, kdaj svojo vrnitev načrtuje Aleksander Zverev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Potrebuje samo nekaj tekem pred novo sezono. Zato smo se prijavili na nekaj ekshibicijskih turnirjev," je dejal njegov brat in manager Mischa Zverev na Eurosportu.

Zverev naj bi zaigral na teniškem pokalu Diriyah v Savdski Arabiji (8. do 10. december) in svetovni teniški ligi v Dubaju (19. do 24. december).

Če bo šlo s temi nastopi vse po načrtih, se želi Zverev po božiču v Avstraliji udeležiti novega tekmovanja, pokala United. Gre za teniški turnir z bogatim nagradnim skladom, pokrovitelji so zagotovili kar 15 milijonov evrov. Turnir ne bo ekshibicijski, udeleženci se bodo merili za točkovanje za svetovni lestvici, na voljo bo po 500 točk ATP in WTA.

Alexander Zverev je v začetku junija v polfinalu OP Francije proti Špancu Rafaelu Nadalu utrpel resno poškodbo stopala in od takrat ni odigral uradnega dvoboja. Zverev je moral zaradi zdravstvenih težav preložiti načrtovano vrnitev na Davisov pokal septembra v Hamburgu. Kot je zatrdil njegov brat, pa intenzivno vadi vse od začetka meseca.