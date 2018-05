Žena Novaka Đokovića prvič odkrito spregovorila o njunem odnosu

Novaku Đokoviću, nekdanjemu prvemu igralcu sveta, na teniškem igrišču ne gre in ne gre. Zadnji boleči poraz je doživel v sredo na turnirju serije masters, ko ga je v drugem krogu premagal Britanec Kyle Edmund. O tem, kaj je krivo za Novakove slabše igre, obstajajo različna mnenja. Puščice so med drugim letele tudi na njegovo ženo Jeleno Đoković.

"Ničesar nisem naredila, da bi se to zgodilo"

Jelena je za eno izmed srbskih televizij (Prva TV) nedavno spregovorila, koliko je dejansko kriva za Novakove zdravstvene težave in njegov padec na lestvici ATP. Srb naj bi prihodnji teden na svetovni lestvici padel na 18. mesto. Tako nizko ni bil že zadnjih 11 let oziroma od leta 2007.

"Tudi midva sva samo človeka, ki se motiva. Kot žena sem na udaru nekaterih ljudi, kar mi ni všeč. Zadovoljna sem, da sem pomemben dejavnik v Novakovem življenju, ampak moja vloga v njegovi karieri je, da sem njegova ljubezen, da sem mu v podporo in ne da sem kriva za njegove poraze, kot nekateri pravijo. Mislim, da nimam nič s tem. Ničesar nisem naredila, da bi se to zgodilo. To, kar vidijo drugi, so njihova dojemanja na podlagi izkušenj, ki jih imajo sami. Moje izkušnje so pozitivne," je uvodoma povedala Jelena.

Prav tako ni želela napovedati, kako daleč se lahko Novak prebije na turnirju v Madridu, vendar ima občutek, da je njen mož na pravi poti. "Ponosna sem na njegovo moč, odločnost, občutek in ljubezen. Ni mi všeč, ko ljudje pravijo, da ne trenira dovolj. Ljudje, ki niso prisotni v njegovem življenju, komentirajo nekaj, o čemer ne vedo nič."

Stvari so prišle že tako daleč, da si je Jelena pred dvema mesecema s telefona izbrisala vse aplikacije, potem ko je o Novaku prebrala veliko neresnic. Prav tako ne želi biti preveč na očeh javnosti. Včasih raje ostane doma, kjer je v vlogi mame in žene. Med drugim vodi še fundacijo in nekatere druge zasebne projekte.

Đoković: Nihče me ne sili, da igram tenis

Novak Đoković se v letošnjem ni prebil dlje kot do četrtega kroga. Nekdanji prvi igralec sveta se zaveda, da stvari ne gredo po načrtu. "Še naprej moram delati in upati, da bo moja igra boljša," je uvodoma povedal 30-letni Beograjčan, ki pravi, da zaradi tega poraza ni konec sveta. "Tenis igram že dolgo in v tem času sem dosegel veliko uspehov. Na to se bom poskušal večkrat spomniti in biti hvaležen za to.

"Obenem pa morate vedeti, da me nihče ne sili, da igram tenis. Igram ga zato, ker ga imam rad in ker to želim početi. Poleg tega me ukvarjanje s športom osrečuje. Dokler bo tako, bom to nadaljeval," je še povedal 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.