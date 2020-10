Zanimivosti iz ozadja: Federer je imel v spremstvu kar 24 ljudi

Rogerja Federerja ne potrebujemo posebej predstavljati. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam ni samo športna ikona, ampak so nad njim navdušeni tudi ljudje, ki niso povezani s športom. Eden od teh je tudi Hussain Shahzad, ki je bil na enem izmed turnirjev zasebni kuhar Federerja in njegovega spremstva.

Foto: Gulliver/Getty Images

Eden od kuharskih prijateljev mu je ponudil izkušnjo v Kaliforniji, kjer naj bi kuhal za enega od njegovih prijateljev, ni pa mu omenil, da je ta prijatelj prav Roger Federer. Šele ko je v elektronski pošti videl ime Mirka Federer, mu je postalo jasno, da bosta s prijateljem kuhala za enega od največjih športnikov vseh časov.

"Ni mi povedal, za koga gre, samo da igra na svetovni teniški turneji (ATP). Ko so krožila elektronska sporočila, sem videl ime Mirka Federer," je razlagal Shahzad, ki kar ni mogel verjeti, da bo kuhal za Federerja. Vkrcal se je za let do Indian Wellsa, kjer je na tamkajšnjem turnirju igral tudi Federer. Po končanem turnirju ga je 39-letni teniški zvezdnik celo vprašal, ali se je pripravljen preseliti v Švico, a je ponudbo zavrnil.

Po besedah indijskega kuharja sta Roger in Mirka skromna in prijetna.

Tako skromnih ljudi še ni srečal

"V spremstvu je imel 24 ljudi. Bila sta dva zasebna kuharja, Daniel in jaz. Na koncu me je vprašal, ali se želim preseliti v Švico, ampak sem spoznal, da biti zasebni kuhar ni delo zame," je povedal, a ob tem poudaril, da je tistih nekaj dni zares užival.

"Dokler je trajalo, je bilo zabavno. Še nikoli nisem srečal tako eminentnih ljudi, ki so bili tako neverjetni in skromni. Spoštovali so te, tvoje delo in s teboj so se pogovarjali kot z vsakim drugim," je za Scroll še povedal indijski kuhar.

Letos je odigral le en turnir. Foto: Gulliver/Getty Images

Letos je Federer odigral le en turnir

Rogerja Federerja, trenutno četrtega igralca sveta, smo letos lahko zelo malo videli na teniških igriščih. Pravzaprav je letos igral le turnir v Melbournu – OP Avstralije. Tam se je prebil do polfinala, kmalu za tem pa sporočil, da mora na operacijo kolena. Sprva je načrtoval, da se bo vrnil sredi sezone, a je po zapletih s kolenom moral na še eno operacijo in odpovedal celo sezono.

Koliko časa še?

Naslednja sezona bo zanj še kako pomembna, saj bodo na sporedu olimpijske igre v Tokiu, kjer si želi osvojiti posamično zlato olimpijsko medaljo. Ta je še edina, ki mu manjka v njegovi vitrini. Mnogi ugibajo, da bi po prihodnji sezoni lahko Baselčan postavil lopar v kot, a do zdaj tega še ni potrdil. Vseskozi poudarja, da bo igral tenis, dokler bo užival in bil v stiku z najboljšimi.