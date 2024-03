Britanka po zmagi v San Diegu poskočila za 22 mest

Poljska teniška igralka Iga Swiatek še naprej trdno vodi na posodobljeni svetovni lestvici WTA. Med prvo deseterico sicer ni prišlo do sprememb, na drugem mestu ostaja Belorusinja Arina Sabalenka, tretja je Američanka Coco Gauff. Od Slovenk najvišje ostaja Kaja Juvan, ki je zadržala 108. mesto.

Prvi premik na novi lestvici pripada Američanki Emmi Navarro, ki je napredovala za tri mesta in je zdaj 23. Britanka Katie Boulter, zmagovalka turnirja v San Diegu, je napredovala za 22 mest in je po novem 27. igralka sveta. Tudi Kitajka Yuan Yue, ki je slavila na turnirju v Austinu, je napredovala za 19 mest in skočila med prvo petdeseterico (49.).

Za razliko od Kaje Juvan je Tamara Zidanšek tokrat izgubila tri mesta in zdrsnila na 117. mesto. Veronika Erjavec je pridobila dve mesti in je 188., medtem ko sta Dalila Jakupović (213.) in Polona Hercog (218.) napredovali po eno mesto.