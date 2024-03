Posnetek, ki razkrije marsikaj #video

Rus je prišel zelo blizu linijskemu sodniku in mu nekaj povedal v obraz. Nekaj trenutkov pozneje je na igrišče prišel nadzornik turnirja v spremstvu drugega sodnika, ki je znal rusko. Ta je trdil, da je Rubljov v ruščini preklinjal sodnika, medtem ko je peti igralec sveta trdil, da je govoril v angleškem jeziku. Na koncu je obveljala beseda sodnika, Rubljov pa je bil izključen s turnirja.

Ali je res preklinjal?

Vendarle se je kmalu zatem na družbenih omrežjih pojavil posnetek, s katerega je razvidno, kaj je dejansko Rubljov povedal linijskemu sodniku. S posnetka je razvidno, da je, kot je sam trdil, govoril v angleščini in ni preklinjal. "Toliko je bila zunaj! Kako, kako?" To so besede, ki jih je nekako moč razumeti s posnetka.

Andrej Rubljov je po besedah nekaterih poznavalcev eden najprijaznejših igralcev na turneji. A veliko jih meni, da je šel vsekakor čez mejo dovoljenega. In ni edini do zdaj, ki je imel takšne izpade, kar še ne pomeni, da je naredil prav. Marsikdo, ki bi tako kričal na delovnem mestu, bi dobil kazen ali celo odpoved. Zato mnogi menijo, da je treba imeti spoštovanje do sodnikov, pobiralcev žogic in uradnikov. Šestindvajsetletnik se bo zagotovo iz tega nekaj naučil.

Tudi Serena Williams je grozila linijski sodnici

Podobno izkušnjo je imela pred leti tudi Serena Williams, ena najboljših igralk vseh časov. Leta 2009 ji je v polfinalu OP ZDA v ključnih trenutkih dvoboja linijska sodnica dosodila prestop. To je Sereno tako razjezilo, da je sodnici zagrozila. "Pri bogu prisežem, da ... bom vzela ... žogico in jo zatlačila po tvojem ... grlu. A slišiš? Prisežem pri bogu."

Linijska sodnica ob tem ni ostala ravnodušna. Šla je do glavne sodnice in ji to povedala, izjavila pa je celo, da ji je Američanka grozila s smrtjo. Williamsova je to odločno zanikala. "Nikoli nisem dejala, da te bom ubila. Ali si resna?"

Ker je Williamsova že pred tem v dvoboju dobila opozorilo, so ji zaradi predolgega jezika odvzeli točko, posledično pa je tudi izgubila dvoboj. Torej ni bila izključena zaradi grožnje, ampak je dvoboj izgubila zaradi odvzema točke. Temu primerna je bila tudi kazen. Američanka je sprva dobila kazen 150 tisoč evrov, a so ji to pozneje znižali na 70 tisoč evrov.

Arthur Fils terribly upset with the court in Santiago. He insults the supervisor and receives only one warning for obscenity

What would say Rublev pic.twitter.com/51sttCz9Mo — Héctor Cancino (@hcancinosalas) March 2, 2024

Izpad 19-letnika je bil veliko hujši, a zgodilo se ni nič

Po incidentu se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, kako se je na turnirju v Santiagu nad nadzornikom turnirja znesel šele 19-letni Arthur Flis, trenutno 43. igralec sveta. Mladi Francoz je bil nezadovoljen z igriščem in mu je zaradi tega prekipelo. "Ali si ti j**** športnik? Ali si ti j**** športnik? Kako veš, da je mogoče igrati na takšnem igrišču? Pred turnirjem sem ti povedal. Kaj se je zgodilo? Odgovori na moje j**** vprašanje," je bruhalo iz mladega igralca. A njemu se ni zgodilo nič, lahko je nadaljeval dvoboj.

Odzvali so se tudi nekateri igralci, ki so odgovorne pozvali, da bi tudi v tenisu potrebovali VAR, da bi si sodnik lahko pogledal sporni posnetek in potem podal končno odločitev.

