Preobrat: Rubljovu vrnili denarno nagrado in točke za lestvico ATP

Ruski teniški igralec Andrej Rubljov bo po diskvalifikaciji na turnirju serije ATP v Dubaju vendarle prejel denarno nagrado in točke za računalniško lestvico, je na spletni strani objavilo Združenje poklicnih igralcev ATP. Rus bo moral kljub vsemu plačati visoko denarno kazen, ker je med polfinalnim obračunom žalil linijskega sodnika.

Kazen za diskvalifikacijo je bila sprva odvzem celotne denarne nagrade ter točk za lestvico ATP, a se je Rus na to odločitev pritožil.

Neodvisna komisija združenja poklicnih igralcev ATP je pritožbi ugodila. "Komisija je sklenila, da bi bila ob diskvalifikaciji kazen odvzema točk in denarne nagrade v tem primeru nesorazmerna," je danes na spletni strani zapisal ATP.

Rubljova je zaradi žaljenja sodnika in uporabe neprimernih besed kljub vsemu doletela kazen v višini 33.500 evrov, kar je skoraj četrtina nagrade, ki jo je zaslužil z nastopom v polfinalu (138.000 evrov). Za lestvico ATP bo prejel odvzetih 200 točk.

Rubljova so izključili s turnirja ATP v Dubaju, potem ko je globoko v tretjem nizu jezo stresel na linijskega sodnika, potem ko mu ni šlo po načrtih v polfinalnem dvoboju proti Kazahstancu Aleksandru Bubliku.

Linijski sodnik je trdil, da ga je drugi nosilec turnirja v Dubaju žalil v ruščini. Rubljov je vztrajal, da je govoril v angleščini in da ni uporabil nobenih sramotnih besed, vendar je linijski sodnik ostal pri svoji zgodbi in 26-letnika so izključili s turnirja.

