WTA se vrača 3. avgusta, ATP pa teden dni pozneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v ponedeljek ameriški mediji poročali, da se bo teniški turnir za grand slam v New Yorku odvil po začrtanem programu, torej konec avgusta in septembra, danes španska Marca piše, da se bo sezona turnirjev WTA in ATP nadaljevala 3. avgusta v Palermu in Charlestonu oziroma 10. avgusta v Washingtonu.

Ženske bodo imele po premoru zaradi koronske pandemije več turnirjev kot moški. Sezona naj bi se po poročanju Marce nadaljevala na pesku, in sicer v Italiji ter ZDA. Že naslednji teden, torej 10. avgusta, bi se ženska karavana preselila v Washington in s tem začela ameriško turnejo na trdih igriščih, ki bi se končala z odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku.

Drugi teden US Opna bi se začeli turnirji na pesku v Evropi, ki bodo služili kot priprava na grand slam v Parizu, ki je prestavljen na konec septembra. Turnirji na pesku naj bi potekali v Karlsruheju v Nemčiji, Madridu, Istanbulu, Bolu na Braču, Rimu in Strasbourgu.

Marca še dodaja, da bodo lahko v Roland Garrosu prisotni gledalci, vendar se še ne ve, koliko natančno jih bo lahko na tribunah. Sezona naj bi se končala s turnejo po Aziji in z mastersom v Shenzhenu.

Po prihodu v ZDA jim ne bo treba v karanteno

Pred US Opnom bodo imeli igralci le en pripravljalni turnir. Foto: Reuters Moški naj bi se po poročanju istega vira na turnirje vrnili v Washingtonu 10. avgusta, torej dobrih pet mesecev za tem, ko so bile zaradi izbruha novega koronavirusa prekinjene vse teniške dejavnosti po vsem svetu.

Igralci, ki so imeli prejšnji teden pogovor z vodilnimi pri Združenju poklicnih igralcev (ATP), so dobili informacijo, da jim ob potovanju v ZDA ne bo treba v 14-dnevno karanteno.

Pred US Opnom bodo imeli moški še en pripravljalni turnir v New Yorku, ATP pa se nagiba k ukinitvi azijske turneje ob koncu sezone. Turnirji naj bi potekali zgolj na evropskih tleh, sezona pa se bo po pisanju Marce končala z zaključnim turnirjem v Londonu od 15. do 22. novembra.