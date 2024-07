V ženski konkurenci turnirja v Wimbledonu sta v nedeljo v ospredju Emma Raducanu in Coco Gauff, ki zvečer igrata za četrtfinalno vstopnico. Tekmici obeh sta premagljivi. Prva si je mesto med najboljšo osmerico zagotovila Jasmine Paolini, potem ko ji je tekmica dvoboj v tretjem nizu predala. Zatem se je med osem najboljših na sveti travi in to sploh prvič v karieri prebila Donna Vekić.