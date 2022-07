Najprej Đoković proti Italijanu, nato bo završalo na tribunah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta v Wimbledonu znana prva polfinalista. Prvi nosilec, trikratni zaporedni zmagovalec Novak Đoković, se bo pomeril z Italijanom Jannikom Sinnerjem, o katerem ima zelo visoko mnenje, v drugem dvoboju pa bo poskušalo domače občinstvo pomagati Cameronu Norrieju do uspeha kariere proti Davidu Goffinu.

Srbski as Novak Đoković letos naskakuje že sedmi naslov na sveti angleški travi. Če bi mu uspelo tudi tokrat, bi se na večni lestvici izenačil z legendarnim Američanom Petom Samprasom. Danes ga čaka dvoboj s 13. igralcem sveta, šele 20-letnim Jannikom Sinnerjem, ki je v osmini finala presenetil petopostavljenega Španca Carlosa Alcaraza in potrdil, kako je pred obračunom s srbskim velikanom ujel zavidljivo visoko raven forme.

Na ATP turnirjih sta se pomerila le enkrat, lani je bil boljši v Monte Carlu Đoković, ki bo danes na sveti angleški travi lovil že 26. zaporedno zmago.

Norrie in Goffin za prvi polfinale v Wimbledonu

Cameron Norrie ni še nikoli zaigral v polfinalu grand slam turnirja. Foto: Reuters V drugem dvoboju dneva se bosta pomerila Britanec Cameron Norrie in Belgijec David Goffin. Že zdaj je jasno, da bo zmagovalec proslavljal uvrstitev kariere v Wimbledonu, saj se še nobenemu ni uspelo na spektaklu v Londonu uvrstiti tako daleč. Norrie je letos že osvojil turnirja v Lyonu in Delray Beachu, Goffin pa je v preteklosti že blestel na teniških igriščih, bil sedmi igralec sveta, a so mu nato zdravstvene težave prekrižale načrte.

V sredo se bodo za polfinalni vstopnici udarili še Čilenec Cristian Garin in Avstralec Nick Kyrgios ter Američan Taylor Fritz in Španec Rafael Nadal.