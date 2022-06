Wimbledon brez lanske zmagovalke, v boj danes tudi že Zidanškova in Juvanova

Iga Swiatek se bo kot prvouvrščena na lestvici WTA podala v boj za najvišja mesta. Foto: Reuters

Juvanova proti Brazilki, Zidanškova proti Madžarki

Wimbledon se bo letos zaradi vojne agresije nad Ukrajino tudi v ženski konkurenci odvijal brez predstavnic Rusije in Belorusije. Lanska zmagovalka turnirjaje pred meseci sklenila teniško kariero in tako ne bo branila naslova. Med glavnimi favoritinjami za zmago je tokrat 21-letna Poljakinja, prvouvrščena na lestvici WTA. Ob njej se bosta v boj za laskavi naziv zmagovalke podali tudi Tunizijka Ons Jabeur in Paula Badosa, tretje- in četrtouvrščena na lestvici WTA. V Wimbledonu bosta slovenske barve zastopaliin

Kaja Juvan se bo za obstanek na Wimbledonu v prvem krogu pomerila z Brazilko. Foto: Reuters Kaja Juvan bo svojo pot na londonskih zelenicah začela danes, ko se bo ob 14. uri pomerila z Beatriz Haddad Maio, uvrščeno na 28. mesto. Juvanova je trenutno na 60. mestu lestvice WTA.

Tamara Zidanšek, ki je trenutno na 58. mestu lestvice WTA, se bo v današnjem dvoboju pomerila z Madžarko Panni Udvardy. Najboljša slovenska teniška igralka se bo za preboj v nadaljnji krog tekmovanja ob 15. uri pomerila z Madžarko, ki je trenutno na 99. mestu.

Wimbledon, najbolj zanimivi pari 1. dneva (ženske):



Tamara Zidanšek (Slo) - Panna Udvardy (Mad)

Kaja Juvan (Slo) - Beatriz Haddad Maia (Bra)

Kanepi Kaia (Est/31) - Parry Diane (Fra)

Bjorklund Mirjam( Šve) - Jabeur Ons(Tun/3)

Sakkari Maria (Grč/5) - Hives Zoe (Aus)

Benčič Belinda (Švi/14) - Qiang Wang (Kit)