Vzdevek in uspeh je povezal z 18-urnim spanjem in štiriurnim seksom

Nemški teniški igralec Aleksander Zverev je na družbenih omrežjih dobil vzdevek lev. To se je izkazalo tudi v osmini finala OP Francije, ko je po treh nizih z igrišča odpihnil Grigorja Dimitrova. Svoj vzdevek pa je visokorasli Zverev povezal tudi s spanjem, seksom in hranjenjem.

Aleksander Zverev je na svoji zadnji tiskovni konferenci z izjavo požel kar nekaj dvignjenih obrvi in smeha. Trenutno 27. igralec sveta je na družbenih omrežjih dobil vzdevek lev, kralj živali. Na novinarski konferenci so ga vprašali, zakaj ga oboževalci imenujejo lev. Morda zato, ker veliko spi. Njegov odgovor pa je poskrbel za kar nekaj smeha.

"Da, kako je že. Levi spijo 18 ur na dan, seksajo štiri ure na dan in potem dve uri jedo? Če sem iskren, se mi ne sliši tako slabo (smeh op. p.). Ne vem, kako naj odgovorim na to, če sem iskren. To je verjetno nekoliko povezano z mojo pričesko in z vpitjem," je povedal 26-letni teniški igralec.

Aleksander Zverev se je uvrstil že v četrtfinale, potem ko je v osmini finala brez težav ugnal Grigorja Dimitrova. Foto: Guliverimage

V Parizu se je vedno dobro počutil

Aleksander Zverev si je lani na OP Francije v polfinalu proti Rafaelu Nadalu grdo poškodoval gleženj in zaradi tega bil kar nekaj časa odsoten s teniških igrišč. Takrat se je zdelo, da igra svoj najboljši tenis. Tudi letos pa nekdaj drugi igralec sveta kaže dobre igre, saj se je brez večjih težav prebil do četrtfinala. Tam ga čaka Brazilec Tomas Martin Etcheverry, ki je poskrbel za eno večjih presenečenj na Roland Garrosu.

Zverev se v Parizu očitno počuti zelo dobro. To kažejo tudi njegovi pretekli rezultati, saj se je v zadnjih dveh letih prebil do polfinala. Je Nemec letos sposoben narediti še kakšen korak naprej?

