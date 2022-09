Vse oči usmerjene v Sereno Williams

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan OP ZDA bo Serena Williams znova v soju žarometov. Zelo zanimiv dvoboj se obeta tudi med dvema Američankama. Loparje bosta prekrižali Madison Keys in Coco Gauff.

Marsikdo pred letošnjim OP ZDA ni resno računal na legendarno Sereno Williams, potem ko letos ni kazala najboljših iger. Tokrat se zdi, da je nekoliko drugače. Štiridesetletna Američanka je v drugem krogu odpravila drugo nosilko turnirja, njena nasprotnica v tretjem krogu pa bo Avstralka Alja Tomljanovic, trenutno 46. igralka sveta. Igralki bosta prvič prekrižali loparje.

Ena izmed glavnih kandidatk za zmago je tudi šele 18-letna Coco Gauff, ki se je do zdaj na OP ZDA prebila najdlje do tretjega kroga. Letos bo v tretjem krogu igrala proti devet let starejši rojakinji Madison Keys, ki je leta 2017 igrala že v finalu tega turnirja. Ne edinem medsebojnem dvoboju je bila letos boljša Keys.

V mešanih dvojicah bo igrala tudi naša Andreja Klepač, ki igra v paru s Santiagom Gonzalezom iz Mehike. Njuna nasprotnika bosta Avstralca Samantha Stosur in Matthew Ebden.