Vrh svetovne teniške lestvice ATP nespremenjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srb Novak Đoković je ostal prvi na svetovni teniški lestvici ATP, kamor se je povzpel prejšnji ponedeljek po rekordni osmi zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije. Drugi je ostal Španec Rafael Nadal, tretji pa Švicar Roger Federer. Do 21. mesta prav tako ni sprememb.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP ostaja Aljaž Bedene, ki je izgubil mesto in je po novem 52. igralec sveta. Blaž Rola je izgubil štiri mesta in je 149., Blaž Kavčič je prejšnji teden skočil za 27 mest, tokrat pa še za šest in je zdaj 275.