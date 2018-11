Vidno pretreseni mladenič si tega od gledalcev ni zaslužil #video

V soboto sta v Londonu potekala polfinalna dvoboja. V prvem dvoboju je Aleksander Zverev premagal Rogerja Federerja in v zaključku dvoboja se je zgodila nenavadna situacija, zaradi katere so morali ponavljati točko. Navijači Rogerja Federeja niso bili zadovoljni s potezo mladega Nemca in so ga po dvoboju glasno izžvižgali. Zverev je bil videti vidno pretresen.

Odkrito lahko rečemo, da je bila zmaga Aleksandra Zvereva čista kot solza. V podaljšani igri drugega, odločilnega niza, ko je Federer vodil s 4:3, je med točko pobiralcu žogice z rok padla žogica, kar je Zverev videl in zahteval ponovitev točke. Točka se je ponovila, Zverev pa je potem dosegel še kako pomemben as. Nekaj trenutkov pozneje je Nemec podaljšano igro dobil s 7:5 in se tako veselil uvrstitve v finale, kjer bo igral proti Novaku Đokoviću.

Annabel Croft je pozvala občinstvo, da so malo bolj spoštljivi do mladega Nemca. Foto: Reuters

Med pogovorom z moderatorko na igrišču so ga londonski navijači glasno izžvižgali, saj so menili, da je na nepošten način zmagal dvoboj. Tudi Annabel Croft, ki je takrat intervjuvala Zvereva, je pozvala občinstvo, da so malo bolj spoštljivi do njega in da ni naredil nič narobe. Dejstvo je, da teniška pravila velevajo, če pobiralcu žogic pade žogice, se mora točka ponoviti.

"Poglejte, razumem frustracije, ampak šlo je za nesrečno okoliščino. Nikoli nisem maral žvižganja. V drugih športih to velikokrat vidimo, a pri nas je to bolj redko. In ko se to zgodi, je to zelo osebno in neposredno. Mislim, da si Aleksander tega ni zaslužil," je uvodoma na novinarski konferenci povedal Federer.

"Ni se ti treba opravičevati."

"Pri mreži se mi je opravičil in rekel sem mu: 'Kolega, utihni! Ni se ti treba opravičevati. Čestitam ti za izjemen dvoboj in turnir.' Ničesar ni naredil narobe, samo opozoril je na tisto, kar se je zgodilo. Menil je, da je to vplivalo na igro. Obstaja pravilo, če se kaj takšnega zgodi, in točka se mora ponoviti," je dodal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je tudi pobiralca žogice vprašal, ali se je to dejansko zgodilo.

"Kolega, utihni! Ne potrebuješ se mi opravičevati." Foto: Reuters

Upa, da deček ni imel neprespane noči

"Odgovoril mi je: 'Da, spustil sem žogico.' S tega stališča je vse v redu in ni nobenih težav. Upam, da zaradi tega ne bo imel neprespane noči. Ne nazadnje ni to nil nič velikega. To je življenje, to je šport in vsekakor nisem jezen nanj."

Zverev: Ne bom lagal, v slačilnici sem bil precej pretresen Foto: Reuters

Zverev, ki je po Borisu Beckerju (1996) prvi Nemec, ki bo zaigral v finalu tega turnirja, je po dvobju priznal, da ga je vse skupaj zelo pretreslo. "Vse skupaj je bilo malo žalostno, glede na to, kako se je odzvalo občinstvo. Bilo je zelo čustveno. Ne bom lagal, v slačilnici sem bil precej pretresen. Moral sem si vzeti nekaj minut. Upam, da bodo ljudje, ki so žvižgali, morda uvideli, kaj se je dejansko zgodilo in da nisem naredil nič narobe," je na novinarski konferenci povedal Zverev.

V nedeljo je na sporedu finale, kjer se bosta ob 19. uri udarila Novak Đoković in Aleksander Zverev. Vprašanje pa je, koliko je ta dogodek vplival na šele 21-letnega teniškega igralca.