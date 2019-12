Velika teniška prevara ali najbolj bizaren dvoboj? #video

Glavni akter zgodbe je Artem Bahmet. Pri Ukrajincu se je videlo, da v življenju ni prav velikokrat v roki držal teniškega loparja. Ob vsem tem so se mnogi spraševali, kako se je Bahmetu sploh uspelo uvrstiti v kvalifikacije turnirja serije Futures v Dohi, kjer je nagradni sklad 15 tisoč dolarjev (13,5 tisoč evrov).

Bahmet v dvoboju ni dobil niti ene točke

Sprva je dvoboj veliko zanimanja požel, ker je Artem Bahmet izgubil 6:0, 6:0. Izid še ni tako nenavaden, bolj bizarno je, da omenjeni "teniški igralec" v dvoboju ni dosegel niti ene točke. Bahmet je izgubil vseh 48 točk proti Krittinu Koaykulu, trenutno 1367. igralcu sveta iz Tajske.

A za tem smešnim dvobojem se verjetno skriva velika prevara. Na ruskem spletnem forumu, ki je namenjenem teniškim stavam, so zapisali, da je Bahmet odigral dvoboj zaradi stav. Objavili so tudi zajem naslova, kjer je vidno, da naj bi prijatelji Bahmeta vplačali visoke zneske. Ti naj bi si s tem zaslužkom plačali dopust v Katarju in bivanje v dragih hotelih.

Koaykul Krittin je čez noč postal teniška zvezda:

So this is the guy who won 6-0, 6-0 and 48/48 points against Artem Bahmet.



A living legend right there let’s be honest. pic.twitter.com/1vLcXG4VMS — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) December 11, 2019

So krivi spletni prenosi?

Takšni scenariji so mogoči od leta 2012, ko je Mednarodna teniška zveza (ITF) pravice prenosov in spremljanje tekem v živo prodala Sportradarju. S tem naj bi spletnim stavnicam precej olajšali delo, saj se veliko lažje zgodijo nameščeni dvoboji in nastane podkupovanje igralcev. Podkupnine so po navadi višje, kot jih dobi zmagovalec turnirja serije Futures – 1800 evrov.

V omenjenem primeru jim ni bilo treba nikogar podkupiti, saj so se na ruskem forumu šalili, da Artem Bahmet pred tem še nikoli ni igral tenisa. Mnogi se sprašujejo, kako se mu je sploh uspelo uvrstiti v kvalifikacije tega turnirja. Dejstvo je, da na turnirjih serije Futures težko zapolnijo vsa mesta v kvalifikacijah. Zato ima tam možnost nastopiti vsak, ki plača okrog 30 evrov.

V zadnjem poročilu: "cunami korupcij"

V zadnjih letih je bilo v tenisu kar nekaj primerov nameščanja dvobojev. Lani so za preprečevanje oziroma preiskavo goljufij in nameščanje dvobojev vložili okrog 23 milijonov evrov. Adam Lewis, vodja neodvisne komisije, je v svojem poročilu zapisal, da gre za "cunami korupcij", in priporočil, da naj ITF preneha dajati pravice prenosov stavnicam. Vsaj na turnirjih nižje ravni.