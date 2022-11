Senzacija Slovenk, favorizirane Kitajke na kolenih!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokal Billie Jean King, Velenje (11. in 12. november)

Kaja Juvan in Nina Potočnik sta Slovenijo pripeljali v finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala BJK leta 2023.

Kaja Juvan in Nina Potočnik sta Slovenijo pripeljali v finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala BJK leta 2023. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Nina Potočnik sta v Velenju poskrbeli za zmago Slovenije nad Kitajsko in napredovanje v finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala BJK leta 2023. Obračun najboljših igralk obeh reprezentanc, Juvanove in Zhengove, je dobila Ljubljančanka z 2:6, 7:6 in 6:3 in Slovenijo popeljala v vodstvo z 2:1. Potočnikova pa je nato za 3:1 in zmago ugnala Xiyu Wang (6:3, 6:2).

Drugi dan tekmovanja v Beli dvorani je Ljubljančanka Kaja Juvan, sicer 88. igralka sveta, dobila obračun prvorangiranih igralk obeh reprezentanc proti 25. tenisačici na računalniški razpredelnici Qinwen Zheng z 2:6, 7:6 in 6:3, tretjo točko in skupno zmago pa je Sloveniji prinesla 270. igralka sveta Nina Potočnik s Ptuja, ki je s 6:3 in 6:2 premagala 50. igralko na svetu Xiyu Wang.

Slovenija je z zmago napredovala v finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala Billie Jean King (BJK) novembra 2023. Na tem turnirju, ki trenutno poteka v Glasgowu, nastopa dvanajst najboljših reprezentanc na svetu, aprila prihodnje leto pa se bo šestnajst ekip, med njimi tudi Slovenija, potegovalo za osem prostih mest na zaključnem turnirju.

Dvoboj v Velenju se je končal z izidom 3:1, saj igro dvojic niso odigrale.

Slovenija : Kitajska 3:1 petek, 11. november:

Nina Potočnik : Dženg Činven 6:7 (1), 3:6

Kaja Juvan : Vang Šinju 6:3, 6:1 sobota, 12. november:

Kaja Juvan : Dženg Činven 2:6, 7:6 (6), 6:3

Nina Potočnik : Vang Šinju 6:3, 6:2

Kaja Juvan/Nina Potočnik - Joan Jue/Vang Šinju

Nina Potočnik v petek navdušila s svojo igro

V uvodni partiji petkovega dneva je 25-letna Nina Potočnik s Ptuja navdušila približno 800 gledalcev v Beli dvorani v Velenju. Predvsem v prvem nizu je bila povsem enakovredna pet let mlajši tekmeci, v osmi igri je imela tudi žogico za odvzem začetnega udarca, v podaljšani igri pa je Dženg Činven vendarle uveljavila svojo kakovost in po uri in devetih minutah povedla 1:0.

"Moj cilj je bil, da prikažem čim boljšo igro, kar mislim, da mi je tudi uspelo. V drugem nizu mi je zmanjkalo moči, tako da se na koncu ni izšlo po mojih željah. Vseeno sem z izkušnjo navdušena. Enkratno je igrati za reprezentanco pred takšno publiko, ki me je ves čas spodbujala in mi dajala dodaten zagon," je dejal Nina Potočnik, ki se je prvič v karieri merila s tako visoko uvrščeno igralko.

"Seveda se vidi in čuti razliko med najinima uvrstitvama na lestvici, vendar pa ni tolikšna, kot sem pričakovala. Zavedam se, da moram izboljšati določene segmente igre, igrati bolj agresivno na primer, predvsem pa želim čim prej napredovati po lestvici WTA, saj ti preboj recimo med prvih 100 igralk na svetu omogoča širšo izbiro turnirjev," je dodala Potočnikova, ki je prav ta teden dosegla najvišjo uvrstitev v karieri.

Pozno popoldan sta loparja prekrižali še v Velenju najboljša slovenska igralka Kaja Juvan (88.) in Vang Šinju, 97. na računalniški lestvici. Dvoboj je trajal precej dlje kot uradnih 1:16, saj je bil po prvem nizu prekinjen zaradi preobremenjenosti električnega omrežja v dvorani.

Kaja Juvan: Po uvodni nervozi sem se hitro sprostila in nato uživala v tenisu"

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je še tretjič v karieri premagala kitajsko vrstnico in izboljšala svojo statistiko med posameznicami v državnem dresu na 9-5. Prvi niz je dobila po 38 minutah igre s 6:3, za drugega 6:1 pa je prav tako potrebovala 38 minut. To je bil njen prvi dvoboj po skoraj dveh mesecih premora, ki si ga je vzela po turnirju WTA v Portorožu in ga izkoristila predvsem za kondicijske priprave.

"Po tako dolgem premoru sem si zelo želela pravega dvoboja, saj po vsem naporu, ki ga vložiš v treninge, želiš videti svoje stanje tudi na igrišču. Po uvodni nervozi sem se hitro sprostila in nato uživala v tenisu. V soboto nas čakajo nove preizkušnje, ki se jih zelo veselim, saj vem, da sem v dobri formi in da sem sposobna premagati katerokoli igralko na svetu," je dejala Juvanova.

"Želeli smo si rezultata 1:1 in ga dobili. Nina je odigrala nad pričakovanji. Igrala je odlično, se borila in izpolnila vse cilje, ki smo si jih zadali. Kaja je dokazala, da je v odlični formi, kar smo videli že na treningih, tako da vztrajam pri svoji napovedi, da imamo 51:49 odstotkov možnosti za končni uspeh," pa je povedal kapetan Andrej Kraševec.

Slovenska ekipa v Velenju nastopa nekoliko oslabljena. Tamara Zidanšek in Andrej Klepač sta morali svoj odstop odpovedati, medtem ko je Kitajska prišla z močno zasedbo. Vse štiri Kitajke so uvrščene med najboljših sto igralk na lestvici WTA. Slovenske barve pa branijo Kaja Juvan, ki je 88. igralka na svetu, Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.)