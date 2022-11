Avstralke kot prve v finale pokala BJK

Avstralske teniške igralke so finalistke zaključnega turnirja pokala Billie Jean King (BJK), ki te dni poteka v Glasgowu. V prvem polfinalu so z 2:1 v zmagah ugnale reprezentanco Velike Britanije. Za preboj v finale se bosta od 18.30 pomerili še Švica in Češka.

Avstralke so prve finalistke letošnjega zaključnega turnirja, potem ko so slavile po odločilnem dvoboju dvojic. Tega sta Storm Sanders in Sam Stosur dobili tesno s 7:6 (1), 6:7 (5) in 10:6 v podaljšani igri odločilnega niza.

Prvi posamični dvoboj je za Avstralijo dobila Storm Sanders, ki je bila s 6:4, 7:6 (3) boljša od Heather Watson. V drugem pa je izenačila Harriet Dart, ki je s 7:6 (3), 6:2 ugnala Ajlo Tomljanović.

Avstralke bodo za nastop v finalu prejele najmanj 1,16 milijona evrov, Britankam pa pripada 771.000 evrov. Zmagovalke pokala BJK bodo v žep pospravile 1,93 milijona evrov.

So si pa predstavnice iz dežele tam spodaj kot finalistke že zagotovile nastop na zaključnem turnirju pokala BJK prihodnje leto, Britanke pa se bodo aprila merile v play-offu.

Pare tega bodo v Glasgowu izžrebali v nedeljo ob 14. uri. Med 18 reprezentancami bo tudi Slovenija, ki je v Velenju premagala Kitajsko s 3:1 v zmagah.