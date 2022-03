Valijeva bo znova nastopila ob koncu tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petnajstletna ruska drsalka Kamila Valijeva bo ta konec tedna prvič nastopila po spornem nastopu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je bilo razkrito, da so jo vključili v reprezentanco, čeprav je bila pozitivna na dopinški kontroli pred igrami, poročanje britanskega BBC povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ruska najstnica je s svojim nastopom pomagala ruski reprezentanci osvojiti prvo mesto v ekipni konkurenci na olimpijskem turnirju na Kitajskem, nakar se je razkrilo, da je drsala kljub pozitivnemu dopinškemu testu. V posamični konkurenci je bila aktualna evropska prvakinja v vlogi glavne favoritinje za še eno olimpijsko zlato, a je v prostem programu naredila preveč napak in končala na četrtem mestu.

Valiyeva bo nastopila v Saransku, kjer bodo nastopili le ruski drsalci. Pokal v Saransku bo potekal sočasno s finalnimi preizkušnjami svetovnega prvenstva v umetnostnem drsanju v Montpellierju v Franciji, kjer reprezentanci Rusije in Belorusije zaradi invazije na Ukrajino ne smeta nastopiti.

Dopinški primer Valijeve je še odprt. Ruska protidopinška agencija ima čas do avgusta predložiti odgovor v tej zadevi. Šele takrat bo mogoče podeliti kolajne za ekipni del tekmovanja na OI v Pekingu. Reprezentanci ZDA in Japonske sta osvojili drugo in tretje mesto, Kanada pa je bila četrta.