V živo: Murray in Wawrinka za naslov v Antwerpnu, Bedene uspešno skozi kvalifikacije Dunaja

Za naslov na turnirju ATP v Antwerpnu se merita britanski povratnik Andy Murray in Švicar Stan Wawrinka. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je uspešno nastopal v kvalifikacijah turnirja ATP na Dunaju z denarnim skladom 2,4 milijona evrov in se prebil na glavni del turnirja.

Aljaž Bedene je v drugem krogu kvalifikacij s 6:2 in 7:6 (6) premagal Argentinca Federica Delbonisa. V prvem krogu kvalifikacij je bil Bedene s 6:2 in 6:4 boljši od Slovaka Jozefa Kovalika. Glavni del turnirja v avstrijski prestolnici se bo začel v ponedeljek.

Benčićevi Moskva

Švicarska teniška igralka Belinda Benčič si je po sobotni zmagi v polfinalu turnirja v Moskvi zagotovila zadnje mesto na zaključnem WTA turnirju v Shenzenu, danes pa je postala še zmagovalka 1,02 milijona dolarjev vrednega turnirja v ruski prestolnici. V finalu je 22-letnica s 3:6, 6:1 in 6:1 premagala domačinko Anastazijo Pavljučenkovo.

Benčičeva, ki je na svoji poti do finala Moskve izločila tudi Polono Hercog, je osvojila četrti turnir WTA v karieri. Letos je dobila tudi turnir v Dubaju, na odprtem prvenstvu ZDA pa se je uvrstila v polfinale in se znova uvrstila med najboljših deset igralk sveta, kjer je bila prvič že leta 2015.

Pavljučenkova je v Moskvi izgubila še drugi finale letos. V Osaki jo je na zadnji stopnici premagala takratna številka ena ženskega tenisa Japonka Naomi Osaka.

Poleg Benčičeve so si finalni nastop v Shenzenu že pred tem priborile Ashleigh Barty, Karolina Pliškova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Petra Kvitova in Jelina Svitolina.

Ostapenkova po dveh letih do nove turnirske zmage

Letošnja zmagovalka teniškega turnirja WTA v Luxembourgu je postala Latvijka Jelena Ostapenko. Dvaindvajsetletnica je v finalu 250.000 dolarjev vrednega turnirja s 6:4 in 6:1 premagala drugo nosilko turnirja Nemko Julio Görges in se po dveh letih znova razveselila turnirske zmage.

To je bil prvi medsebojni obračun igralk, do svojega tretjega turnirja WTA pa je prišla Latvijka, 63. igralka sveta. Pred tem je leta 2017 presenetljivo osvojila odprto prvenstvo Francije in zmagala še na turnirju v Seulu.

Tridesetletna Nemka ostaja pri sedmih lovorikah WTA.

Šapovalov do prvenca v Stockholmu

Kanadski teniški igralec Denis Šapovalov se je v Stockholmu (635.000 evrov denarnega sklada) razveselil prve osvojene lovorike ATP. Za prvenec je 20-letnik v finalu s 6:4 in 6:4 ugnal sedem let starejšega Srba Filipa Krajinovića, ki bo tako moral še malo počakati na prvo turnirsko zmago.

Odločilni sta bili tretja igra prvega in deveta igra drugega niza, ko je trenutno 34. igralcu sveta uspelo odvzeti servis nasprotniku.

To je bil prvi finale turnirja ATP za Šapovalova, Krajinović pa je v svojem tretjem zabeležil še tretji poraz.

Rubljov do zmage na domačem turnirju v Moskvi

Finale teniškega turnirja ATP v Moskvi z nagradnim skladom 840.130 dolarjev se je iztekel po domačih notah, saj ga je dobil Andrej Rubljov. Dvaindvajsetletni Rus je v finalu s 6:4 in 6:0 premagal deset let starejšega Francoza Adriana Mannarina, s katerim sta se srečala prvič.

Rubljov, trenutno 31. igralec sveta, je v četrtem finalu prišel do druge turnirske zmage, pred tem je leta 2017 zmagal v Umagu.

Na drugi strani je Mannarino, 44. igralec s svetovne teniške lestvice ATP, zaigral v devetem finalu in ostaja pri eni turnirski zmagi. To je dosegel v letošnji sezoni, ko je zmagal v nizozemskem s-Hertogenboschu.

