V Portorožu slavila Živa Falkner in Blaž Kavčič

Zmagovalca članskega odprtega prvenstva Slovenije, ki je potekal v okviru tradicionalnega teniškega festivala v Portorožu, sta 18-letna Živa Falkner in petnajst let starejši Blaž Kavčič. Falknerjeva je v finalu premagala Kristino Novak (4:6, 7:6, 10:1), Kavčič pa je bil boljši od Toma Kočevarja Dešmana s 7:6, 6:0.

Prvi teden teniškega festivala v Portorožu se je zaključil z rekreativno-veteranskim turnirjem, na katerem je nastopilo 29 parov. Zmagovalci so postali Matej Jarc in Aleš Maček, Blaž Ručigaj in Marko Škrjanc ter Matjaž Končan in Samo Zakeršnik, pri dekletih pa Katarina Draksler in Špela Piškur ter Alenka Hiti in Jevgenija Tarnovskaja.

