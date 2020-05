Udeležbo v Berlinu že potrdili Dominic Thiem, Nick Kyrgios, Elina Svitolina ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijec Dominic Thiem je eden od zvezdnikov, ki so že potrdili udeležbo na julijskem turnirju v Berlinu.

Avstrijec Dominic Thiem je eden od zvezdnikov, ki so že potrdili udeležbo na julijskem turnirju v Berlinu. Foto: Gulliver/Getty Images

Sredi julija bosta v Berlinu potekala dva ekshibicijska turnirja v tenisu z udeležbo nekaterih najboljših igralcev na svetu. Udeležbo so že potrdili Avstrijec Dominic Thiem, Avstralec Nick Kyrgios, Nemec Alexander Zverev, Rusinja Elina Svitolina, Nizozemka Kiki Bertens ter Nemki Julia Görges in Andrea Petkovic.

Turnirja bosta potekala na travi in trdi podlagi; najprej od 13. do 15. julija na stadionu Steffi Graff, ki bi moral konec junija gostiti turnir WTA kot pripravo na grand slam v Wimbledonu, od 17. do 19. julija pa na hangarju na letališču Tempelhof.

Dvanajst udeležencev, po šest v vsaki konkurenci, si bo razdelilo 200 tisoč evrov, vse dvoboje, ki bodo potekali po sistemu dva normalna niza + hitropotezni tretji, če bo potrebno, pa bo mogoče spremljati samo preko TV zaslonov, saj gledalci niso zaželeni. Na igrišču ne bo niti linijskih sodnikov, saj bodo njihovo delo opravljali senzorji oziroma kamere.

"Veselim se prvih tekem bo dolgem času. Sicer že nekaj časa redno vadim, pogrešam pa tekmovalni naboj," pravi domačin Alexander Zverev.

Družina Thiem organizira teniški turnir z omejenim številom gledalcev Tretji teniški igralec sveta Dominic Thiem in njegov oče Wolfgang bosta v začetku julija organizirala dobrodelni teniški turnir v Kitzbühlu, ki naj bi potekal pred omejenim številom gledalcev in ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečitev okužb z novim koronavirusom. Turnir, ki bo potekal na peščeni podlagi, bo imel 300.000 evrov nagradnega sklada, zaenkrat pa je Dominic Thiem izdal le ime prvega povabljenca, Francoza Gaela Monfilsa. Sistem tekmovanja od 7. do 11. julija bo takšen kot na zaključnem turnirju sezone. Osem igralcev bo razdeljenih v dve skupini, kar pomeni, da bo vsak odigral vsaj tri dvoboje, najboljša dva iz vsake skupine pa se bosta uvrstila v polfinale. "Naša želja je, da igralcem, ki so se vrnili k treningom, omogočimo tekmovalne razmere," je ob predstavitvi projekta za avstrijsko tiskovno agencijo povedal Dominic Thiem.

Preberite še: