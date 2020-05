Razkril, kdaj mu je bilo najtežje #video

Novak Đoković je brez premisleka odgovoril, da se mu je to zgodilo pred osmimi leti na OP Avstralije, ko je v finalu igral proti Rafaelu Nadalu. Ta dvoboj, ki ga je na koncu po petih nizih dobil Đoković, še danes velja za najdaljši finale na turnirjih za grand slam. Srb in Španec sta na igrišču preživela 5 ur in 53 minut (5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5). Oba tekmeca sta bila po dvoboju povsem izmučena in sta komaj stala na nogah.

Komaj sta še stala na nogah. Foto: Gulliver/Getty Images

Težko, da bi še kdaj v karieri odigral takšen dvoboj

"Finale OP Avstralije leta 2012 proti Rafaelu Nadalu. Igral sem pet ur in 53 minut," je povedal Nole, potem ko ga je Vasek Pospisil, kanadski teniški igralec, vprašal, kdaj mu je bilo najtežje. "O bog," se je v ozadju slišalo Pospisila. Ta je med drugim dejal, da bi lahko proti "veliki trojici" (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković) igral pet minut in 53 sekund.

"Težko, da bi še kdaj v karieri odigral takšen dvoboj. Noro je bilo," je povedal trenutno prvi igralec sveta.

Gledalci so čakali do pol dveh zjutraj

No osrednjem igrišču Melbourne Parka je vladalo peklensko vzdušje. Gledalci na tribunah so uživali in obenem noreli ob izrednih točkah. Igralca sta po dolgih točkah padala na hrbet in od utrujenosti lovila zrak za naslednjo točko. Gledalci so morali na zmagovalca dvoboja čakati do pol dveh zjutraj in verjetno ni bilo nikomur žal. Bili so priča enemu od največjih dvobojev v zgodovini modernega tenisa.

Po nekaj minutah so jima le prinesli stol

Glavna akterja sta od utrujenosti komaj stala na nogah, predstavniki turnirja in sponzorjev pa kar niso nehali govoriti. Nadal ni več zdržal, usedel se je na mrežo, medtem ko je Novak Đoković delal raztezne vaje. Srb je pogledal k svoji ekipi na tribuni in ji nakazal, da je z njim konec. Po nekaj minutah se je nekdo od organizatorjev le spomnil … Prinesli so jima stol in vsakemu plastenko vode. Za to dejanje sta jima bila oba še kako hvaležna.

"Da, bil sem zelo hvaležen, mislim, da sva bila oba. Oba zelo spoštujeva protokol, ki se dogaja po dvobojih. Seveda, vsi morajo priti do besede in s tem se vsi strinjamo. Mislim, da so takrat razumeli, v kakšnem stanju sva bila, zato se želim zahvaliti za stol, saj mi je rešil noge," je pred osmimi leti na novinarski konferenci dogodek opisal Đoković.