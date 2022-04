Tudi letos se v Portorožu obeta teniški praznik

Portorož bo še drugo leto zapored gostil teniški turnir serije WTA, so v izjavi za javnost sporočili iz vodstva tekmovanja v slovenskem obalnem mestu. Turnir Zavarovalnica Sava Portorož bo najverjetneje WTA 250, potekal pa bo med 12. in 18. septembrom, so še sporočili.

Delo pri projektu se je začelo takoj, ko se je končal lanski turnir, ki je bil po mnenju Anje Vreg (skupaj z Gregorjem Krušičem je bila direktorica turnirja) zgodba o uspehu.

"Spomini so res lepi. Odzivi so bili pozitivni. Na WTA so bili zadovoljni, prav tako so bile zadovoljne igralke. Res so pohvalili delo celotne ekipe. Pohvalili so tudi celotno osebje. To je vedno zelo pomembno. Da se čuti energija ljudi, ki delajo na turnirju. Zdaj se moramo pogovoriti za prihodnost," je pred nekaj tedni v pogovoru za projekt Teniško aktivni! dejala Vregova.

Gregor Krušič Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska dekleta si zaslužijo takšen turnir

Gregor Krušič, direktor zveze Tenis Slovenija, je o pripravah na organizacijo turnirja in vtisih dejal: "Turnir bo še drugo leto zapored veliko pripomogel k popularizaciji slovenskega tenisa. S turnirjem se povečuje prepoznavnost Slovenije in našega tenisa v svetu, ob tem pa krepimo lokalno gospodarstvo. V tako uspešni zgodbi se prepoznajo tudi naši sponzorji, ki tudi letos podpirajo projekt."

Slovenska dekleta si po njegovem mnenju zaslužijo takšen turnir. "Naredili bomo vse, da zadovoljimo vse naše deležnike. Če se spomnimo lanskega turnirja, lahko rečemo, da je bil na izredno visoki ravni. In letos ne bo nič drugače. Za zdaj še ne vemo, ali bo to turnir WTA 125 ali WTA 250. Ne glede na rang smo organizaciji turnirja popolnoma predani, da še drugo leto zapored organiziramo vrhunski dogodek v Portorožu," je dodal Krušič.

Že januarja je Krušič v izjavi za javnost dejal, da imajo ustna zagotovila WTA, da bodo med prvimi, ki bodo dobili možnost za dvig nagradnega sklada, s čimer bi ohranili status turnirja WTA 250. "To je pomembno tudi z vidika nastopa slovenskih igralk, ki jim turnir WTA 125 glede na uvrstitve na lestvici WTA ne predstavlja dovolj velikega izziva," je takrat dejal direktor zveze Tenis Slovenija.

Jasmine Paolini Foto: Vid Ponikvar

Lani je slavila Italijanka

Lani je v Portorožu zmagala Italijanka Jasmine Paolini. V finalu je z 2:0 v nizih premagala Američanko Alison Riske. Med dvojicami sta bili najboljši Rusinja Ana Kalinska in Slovakinja Tereza Mihalikova.

Ženski turnir WTA je v Portorožu že potekal med letoma 2005 in 2010. Katarina Srebotnik je dvakrat, v letih 2005 in 2007, igrala v finalu med posameznicami ter izgubila, prav tako je bila leta 2005 poražena v finalu dvojic. Andreja Klepač je na zadnji stopnički turnirja dvojic klonila leta 2007.