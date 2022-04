Kyrgiosu to že dolgo ni uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniške igralke in teniški igralci so se preselili na turnirje na pesku. Trenutno potekata turnirja serija WTA v Charlestonu in Bogoti, moški turnir ATP pa igrajo v Houstonu, kjer je prvo oviro preskočil tudi Nick Kyrgios.