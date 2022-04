16-letnica še naprej navdušuje

Teniške igralke so s trde podlage preselile na pesek in že igrajo turnir v ameriškem Charlestonu. Tam pa znova navdušuje mlada Linda Fruhvirtova.

Šele 16-letna teniška igralka Linda Fruhvirtova je navduševala že na turnirju v Miamiju, potem ko se je prebila do osmine finala. Mlada Čehinja pa se očitno dobro znajde tudi na pesku, potem ko je v prvem krogu v turnirja Charlestonu premagala Hrvatico Ano Konjuh (4:6, 6:1, 6:3).

Fruhvirtova je že zaostajala za niz, nato je dvignila svojo raven igre in po uri in 49 minutah premagala Konjuhovo. "Zame je bilo pomembno, da sem pozabila prvi niz in da se še naprej borim. Vesela sem, da sem našla pot do zmage," je po tekmi povedala trenutno 188. igralka sveta.

"Zeleni pesek je specifičen in mislim, da je prehod s trde podlage na zeleni pesek boljši, kot da prideš neposredno na rdeč pesek. Mislim, da mi ta podlaga ustreza in rada igram na njej," je dodala Fruhvirtova.

Charleston, WTA (888.000 USD):

- 1. krog:

Amanda Anisimova (ZDA/15) - Sachia Vickery (ZDA) 6:0, 7:5;

Jasmine Paolini (Ita) - Gabriela Talaba (Rom) 6:2, 6:3;

Alize Cornet (Fra/12) - Alycia Parks (ZDA) 6:0, 7:5;

Anhelina Kalinina (Ukr) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:4, 6:4;

Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Allie Kiick (ZDA) 6:1, 6:1;

Katarina Zavacka (Ukr) - Yuan Yue (Kit) 6:4, 6:2;

Ulrikke Eikeri (Nor) - Nadija Kičenok (Ukr) 5:7, 6:2, 6:2;

Linda Fruhvirtova (Češ) - Ana Konjuh (Hrv) 4:6, 6:1, 6:3;

Zhang Shuai (Kit/16) - Francesca Di Lorenzo (ZDA) 6:2, 6:4;

Claire Liu (ZDA) - Heather Watson (VBr) 6:4, 6:2;

Anna Bondar (Mad) - Arianne Hartono (Niz) 6:1, 6:4.