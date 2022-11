Izčrpani Đoković po treh urah do tretje zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković je skupinski del zaključnega turnirja ATP v Torinu končal neporažen. V tretjem nastopu je po treh urah in enajstih minutah igre premagal Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 7:6. Dvoboj je bil le na papirju brez tekmovalnega naboja, saj je imel Srb že zagotovljeno mesto v polfinalu, Rus pa je pred tem izgubil z Andrejem Rubljovom in Stefanosom Cicipasom. Igrala sta namreč na polno, več kot tri ure!

Đoković je z zmago proti Medvedjevu zaslužil skoraj 370.000 evrov, kolikor je vredna vsaka zmaga na zaključnem turnirju, in hkrati ohranil stoodstotni izkupiček v Torinu, ki mu lahko ob končni zmagi v nedeljo prinese nagrado v višini nekaj več kot 4,5 milijona evrov.

Večerni dvoboj prinaša veliko več. Za polfinalno vstopnico se bosta pomerila Cicipas in Rubljov. To bo njun enajsti medsebojni dvoboj, trenutni izid v zmagah pa je 6:4 za Grka. Zmagovalec tega dvoboja se bo uvrstil v polfinale, tam pa ga čaka Casper Ruud.

Kakšen je format tekmovanja?

Predtekmovanje poteka v dveh skupinah (zelena in rdeča), v katerih so razporejeni po štirje igralci. V skupinah bodo igrali vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. Najboljša dva iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. Zmagovalca iz polfinala se bosta na koncu udarila za prestižno lovoriko.

Torino, finalni turnir (6. dan) Novak Đoković (Srb, 7) : Daniil Medvedjev (Rus, 4) 6:3, 6:7, 7:6

21.00 Stefanos Cicipas (Grč, 2) - Andrej Rubljov (Rus, 6)