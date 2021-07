Švicarka na teniškem prestolu v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belinda Benčič je v finalu teniškega turnirja na olimpijskih igrah v Tokiu s 7:5, 2:6 in in 6:3 premagala Čehinjo Marketo Vondroušovo in osvojila tretje zlato olimpijsko odličje v tenisu za Švico, prvo med posameznicami. Benčičeva bo v nedeljo igrala za drugo zlato še v dvojicah.