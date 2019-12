Težave za zmagovalko US Opna, ki je doživela zgodbo o Pepelki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bianca Andreescu je v zadnjem finalu US Opna premagala Sereno Williams.

Bianca Andreescu je v zadnjem finalu US Opna premagala Sereno Williams. Foto: Gulliver/Getty Images

Devetnajstletna kanadska senzacija Bianca Andreescu, ki se je v iztekajočem se letu kot raketa povzpela po lestvici WTA s 152. mesta vse do številke 5, in ki je za leto 2019 dejala, da je doživela zgodbo o Pepelki, bi bila na Novi Zelandiji prva nosilka.

Organizatorji so v kratkem sporočilu za javnost zapisali še, da je Andreescujeva nastop odpovedala zaradi "ponavljajočih se težav s kolenom", ob tem pa niso dodali, ali je vprašljiv tudi njen nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se bo začelo 20. januarja.

Sezono predčasno končala zaradi poškodbe

Jeseni si je zaradi poškodbe kolena vzela skoraj dvomesečni premor. Foto: Gulliver/Getty Images Andreescujeva je letos osvojila tri prestižne naslove - v Indian Wellsu, Torontu in New Yorku na US Opnu -, preden je morala sezono predčasno končati zaradi poškodbe.

Vzela si je skoraj sedemtedenski premor, potem ko jo je koleno izdalo na finalu WTA v Shenzhenu v začetku novembra. Ta mesec je dejala, da ne potrebuje operacije in da bo skušala pozdraviti poškodbo s terapijami.

Prva nosilka turnirja v Aucklandu, ki se bo začel 6. januarja, bo ob odsotnosti Andreescujeve zdaj prva dama ženskega tenisa, Američanka Serena Williams.