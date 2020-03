Teniških turnirjev ne bo do začetka junija

Združenji teniških igralk in igralcev WTA in ATP sta zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali vsa tekmovanja pod njunim okriljem do 7. junija.

"Sezona poklicnega tenisa je zdaj prekinjena do 7. junija. V to sta vključeni tudi serija ATP Challenger in svetovna turneja ITF. Za zdaj so vsi turnirji po 8. juniju še v koledarju in načrtujemo, da jih bomo izpeljali," sta v sporočilu za javnost zapisali obe združenji.

Ta odločitev tako začasno zapira sezono tenisa na peščenih igriščih, katere vrhunec bi bilo odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki pa so ga na september preložili že v torek.

Največji teniški turnir v Sloveniji, challenger Sava Open v Portorožu, je na sporedu v drugi polovici avgusta.

Preberite še: