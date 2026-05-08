Zverev napredoval v tretji krog, konec za šestega nosilca

Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):

- 2. krog:

Matteo Arnaldi (Ita) - Alex De Minaur (Avs/6) 4:6, 7:6 (5), 6:4;

Karen Hačanov (Rus/13) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 6:4;

Rafael Jodar (Špa/32) - Nuno Borges (Por) 7:6 (4), 6:4;

Jiri Lehečka (Češ/11) - Jan Lennard Struff (Nem) 7:6 (4), 6:3;

Botic Van De Zandschulp (Niz) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 2:6, 6:2, 7:6 (5);

Casper Ruud (Nor/23) - Zachary Svajda (ZDA) 6:1, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/2) - Daniel Altmaier (Nem) 7:5, 6:3;

Francisco Cerundolo (Arg/25) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:0, 6:2;

Learner Tien (ZDA/19) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 6:1;

Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):

- 2. krog:

Iga Swiatek (Pol/4) - Catherine Mcnally (ZDA) 6:1, 6:7 (5), 6:3;

Ljudmila Samsonova (Rus/20) - Ann Li (ZDA) 6:4, 6:3;

Diana Šnajder (Rus/19) - Talia Gibson (Avs) 5:7, 6:1, 6:1;

Alexandra Eala (Fil) - Xinyu Wang (Kit/31) 6:4, 6:3;

Anastasia Potapova (Avt) - Karolina Muchova (Češ/11) 6:3, 6:2;

Madison Keys (ZDA/17) - Peyton Stearns (ZDA) 4:6, 6:4, 6:2;

Naomi Osaka (Jap/15) - Eva Lys (Nem) 6:4, 4:6, 6:3;

Jessica Pegula (ZDA/5) - Zeynep Sönmez (Tur) 6:4, 6:0.