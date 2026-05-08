"Včasih se mi zdi, da se moram naučiti, kako hoditi," nam je en mesec po nesrečni poškodbi povedala slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, ki je prvič po poškodbi odkrito govorila o rehabilitaciji, čustvenih nihanjih in neizmerni želji, da bi se čimprej vrnila.

Stadion je v trenutku obnemel in slišati je bilo krike bolečine … Tako se je 10. aprila na ekipnem tekmovanju Pokal Billie Jean King v Portorožu nesrečno končal dvoboj Tamara Zidanšek, ene naših najboljših teniških igralk zadnjih let. Konjičanka, ki že nekaj časa živi na Obali, si je namreč hudo zvila gleženj in kmalu je postalo jasno, da je njena sezona za nekaj časa prekinjena.

Ostaja previdna

En mesec po poškodbi smo govorili z njo in njen glas na drugi strani se je že takoj zdel bolj optimističen, prav tako so bile optimistične njene uvodne besede, ko smo jo vprašali, kakšno je trenutno njeno stanje.

"Situacija je kar dobra. Sicer je poškodba takšna, da kar traja. Telo potrebuje svoj čas, da se vse skupaj zaceli. Kolikor toliko poskušam uravnavati vse skupaj. Še vedno smo zelo previdni. Ne treniram, če preveč boli. Postopoma se vračam nazaj in trikrat ali štirikrat sem bila na igrišču. Lahko rečem, da je stanje kar v redu, ni pa še povsem dobro. Vseeno lahko lepo treniram, tako da dejansko, ko bom prišla nazaj, bom lahko igrala na polno."

Pet ali šest ur na dan

Marsikdo bi mislil, da naša sogovornica več časa nameni počitku, potem ko je zaradi poškodbe gibalno omejena. A realnost je povesem drugačna, saj praktično pet ali šest ur na dan posveča rehabilitaciji. Večino časa preživi v telovadnici, kjer dela specifične vaje za gleženj, med drugim pa veliko časa posveča tudi splošni fizični pripravi. Dela vaje za moč, naporne intervale pa opravlja na kolesu.

V takšnih obdobjih gre športnik po navadi čez težka obdobja, saj ne ve, koliko časa bo trajala rehabilitacija. A Tamara se pri vsem tem trudi, da ima čim širšo in realno sliko svojega položaja. "Zavedam se, da so poškodbe lahko še veliko hujše. Vseeno moram iti korak za korakom. Včasih se mi zdi, da se moram naučiti, kako hoditi. Vsak gib je treba narediti premišljeno in vse skupaj testirati. Psihološko zahteva kar veliko energije. Moraš biti previden, hkrati pa moraš hitro priti nazaj. Včasih res ni prijetno, ker en dan je v redu, drugi dan je slabše. Veliko je čustvenih nihanj," nam je razlagala 28-letna slovenska športnica, ki motivacijo najde ob zadovoljstvu, ko lahko po vseh rehabilitacijah stopi na igrišče. "Res uživam ob tem. Vseeno si najprej želim, ne samo to, da bom v redu, ampak da bo moje telo še v boljšem stanju kot pred poškodbo. Ta čas želim nadoknaditi za tisto, česar sicer med sezono ne morem trenirati."

Če se je že moralo zgoditi

V teh trenutkih je pomembna tudi podpora bližnjih. Pogosto se zgodi, da športnik ob takšnih poškodbah ostane prepuščen samemu sebi. Zidanšek meni, da če se je že morala zgoditi ta poškodba, je dobro, da se je zgodila doma, saj je imela takoj ob sebi družino in prijatelje.

"Takoj smo lahko reagirali. Vse skupaj se je odvijalo hitro in vsi so bili tam. In lahko rečem, da so bili vsi skozi ves proces z menoj. To je bila nekako olajševalna okoliščina, da sem imela okrog sebe prave ljudi."

Nekdanja 22. igralka sveta je znana kot marljiva in delovna športnica, zna pa biti tudi potrpežljiva ob takšnih poškodbah, kjer je res pomembno, da se do konca pozdravijo. "Glede potrpežljivosti se še učim (smeh, op. p.). Sama si želim, da bi bilo vse takoj v redu, ampak se zavedam, da je to del procesa. Včasih mi je mami rekla, da moram biti bolj potrpežljiva, prav tako sem to slišala tudi iz kakšnih drugih koncev. Vseeno precej mirno odreagiram. Tudi če sem včasih nepotrpežljiva, znam vse skupaj procesirati in videti širšo sliko."

Jo bomo videli igrati na OP Francije?

Zadnja poškodba je prinesla tudi spremembe za letošnjo sezono, a so profesionalni teniški igralci vajeni teh sprememb. Spustiti je morala nekaj sprememb, a v tenisu je tako, da ima igralec vsak teden novo priložnost, da se dokaže na turnirju.

"Da, načrti so se spremenili, ampak nič se ni podrlo. Še vedno je cilj, da igram tenis in da igram na turnirjih. Ne bom rekla, da je lahko, zato ker je glavni del sezone. A zdaj nimamo kaj," pove polfinalistka OP Francije iz leta 2021, kar je tudi njen največji rezultatski uspeh. Ob tem se postavlja vprašanje, ali jo bomo letos gledali na pariškem pesku? "Stvari gredo res na bolje, tako da imam v načrtu, da bom šla v Pariz. Mislim, da bom do takrat v redu, samo odvisno v kakšnem stanju," nam je še razkrila trenutno 133. igralka sveta.

