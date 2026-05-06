"Mislim, da bomo na neki točki bojkotirali turnirje za grand slam," je bila precej neposredna Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta, ki pa še zdaleč ni osamljena pri tem mišljenju. Bomo v prihodnje res videli bojkot največjih turnirjev?

V profesionalnem tenisu velikokrat vidimo samo blišč, a so razlage in dejstva igralk in igralcev precej drugačna. Če najboljši služijo enormne vsote denarja, pa je za tiste, ki so uvrščeni nekoliko nižje na lestvici, prava borba za obstoj na teniški turneji. Zdi se, da so odnosi med igralci in organizatorji vse bolj napeti, na kar je opozorila tudi Arina Sabalenka. Ta se je na novinarski konferenci v Rimu izpostavila in povzdignila svoj glas. Ob tem pa še zdaleč ni edina.

Organizatorji OP Francije nižajo odstotek denarne pogače za igralce. Foto: Reuters

Odstotki se nižajo

Nekateri najboljši igralci sveta (Jannik Sinner, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek …) so bili med številnimi, ki so jasno izrazili mnenje, da igralci na turnirjih za grand slam ne dobijo dovolj velikega dela denarne pogače.

Organizatorji Rolanda Garrosa so sporočili, da se je skupni nagradni sklad za letošnji turnir 2026 povečal za 9,5 odstotka v primerjavi z lanskim letom. Zmagovalka oziroma zmagovalec bosta v posamični konkurenci prejela po 2,8 milijona evrov, kar je v primerjavi z OP ZDA, ko sta lani zmagovalca v posamični konkurenci dobila 5 milijonov dolarjev (4,2 milijona evrov), še vedno veliko manj. Še bolj jih moti dejstvo, da se je delež prihodkov za igralce na letošnjem OP Francije zmanjšal s 15,5 odstotka leta 2024 na 14,9 odstotka, kot je predvideno za leto 2026," so zapisali v izjavi, ki so jo podprli najboljši igralci tega športa.

Arina Sabalenka Foto: Guliverimage

Pred letošnjim turnirjem v Rimu je na novinarski konferenci nekaj ostrih puščic proti organizatorjem velike četverice usmerila trenutno najboljša teniška igralka sveta Arina Sabalenka. "Mislim, da bomo na neki točki bojkotirali turnirje za grand slam," so bile njene besede, ki so precej odmevale v teniškem svetu.

"Mislim, da je to edini način, da se borimo za svoje pravice. Pa poglejmo, kako daleč lahko pridemo ... Če bo to igralce pripeljalo do bojkota. Mislim, da se danes dekleta zlahka združimo in se lotimo tega, ker se mi zdi, da so nekatere stvari res nepoštene do igralk. Mislim, da bo nekoč prišlo do tega."

Trenutno potekajo pogajanja

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je jasno povedala, da bi morali igralci prejeti večji odstotek prihodkov, ki jih ustvarijo turnirji. Ti največ denarja dobijo od televizijskih pravic, sponzorstev, prodaje vstopnic, marketinga …

"Ko vidiš številke in koliko denarja igralci dejansko dobimo, imaš občutek, da celoten turnir temelji na nas. Brez nas ne bi bilo turnirja in ne bi bilo tega spektakla oziroma zabave za gledalce. Zato menim, da si igralci zagotovo zaslužimo večji delež prihodkov," je razlagala 28-letna teniška zvezdnica in dodala: "Kaj naj rečem? Resnično upam, da bomo s pogajanji, ki trenutno potekajo, na koncu prišli do rešitve, s katero bodo vsi zadovoljni."

Foto: Guliverimage

Izjave Arine Sabalenke o možnem bojkotu turnirjev za grand slam so pravzaprav nadaljevanje zgodbe, ki jo je med drugim že leta 2020 odprl Novak Đoković z ustanovitvijo združenja PTPA (Professional Tennis Players Association, op. p.), ki ga je skupaj z Vasekom Pospisilom ustanovil med OP ZDA. Ena glavnih tem je bila prav delitev prihodkov.

Poleg tega sta Đoković in PTPA opozarjala na prenatrpan urnik in na to, da igralci nimajo dovolj vpliva pri ključnih odločitvah glede koledarja in pogojev igranja. Združenje PTPA se je takrat zdelo zelo kontroverzno in Beograjčan je bil večkrat tarča kritik, da povzroča razdor v tenisu. A prav danes se kaže, da so ravno te teme postale glavno vprašanje vrhunskega tenisa.

Ob tem pa je treba poudariti, da je Đoković na začetku tega leta sporočil, da se popolnoma umika iz združenja PTPA, saj ni bil več zadovoljen s transparentnostjo, upravljanjem organizacije in načinom, kako so bili predstavljeni njegovo ime in njegova stališča.

Preberite še: