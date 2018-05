Teniške igralke zbrane v Madridu, v prvem krogu za zdaj brez večjih presenečenj

Teniški globus, 6. maj

Teniške igralke so zbrane v Madridu, kjer so že odigrale nekaj dvobojev prvega kroga turnirja serije masters z nagradnim skladom 6,68 milijona dolarjev. Prva nosilka, Romunka Simona Halep, je odpihnila Rusinjo Makarovo in ji prepustila eno samo igro. Zanesljiva je bila tudi druga nosilka Caroline Wozniacki, ki je za zmago nad Avstrijko Gavrilovo potrebovala dva niza.