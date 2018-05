Se v ekipo Novaka Đokovića lahko vrne tudi Boris Becker? #video

Novak Đoković se je iz Beograda preselil v Madrid, kjer se že pripravlja na turnir serije masters. Beograjčan je trenutno še daleč od svoje prave forme, kar kažejo tudi njegovi slabi rezultati. V glavnem španskem mestu je z njim tudi povratnik v njegovo ekipo Gebhard Gritsch. Ta je v intervjuju za Die Presse povedal: "Novak trenutno prestaja zelo težko obdobje."

"Če mu lahko pomagam, potem bi to rad tudi storil. Bili smo namreč vedno dobra ekipa. Novaku že psihološko pomaga, da smo z njim znova na igrišču. Natanko ve, kako moramo delati. Trenutno manjkata le še fizioterapevt Milan Amanović in Boris Becker."

Se Boris Becker vrnil v ekipo Novaka Đokovića? Foto: Guliver/Getty Images

In kakšna je po mnenju Gritscha možnost, da se v ekipo vrne tudi sloviti nemški trener, ki je z Novakom odlično sodeloval. Ta je povedal, da je to vprašanje morda za kdaj pozneje, in še dodal: "Boris je bil vedno zelo dober v analizi ... Ko se je Novak pred enim letom z njim razšel, ni imel želje po zmagi in ni želel trenirati tako, kot je treba, vendar če želiš biti na vrhu, se mora vse združiti," je še povedal 61-letni kondicijski trener.

(Ne)pristen pozdrav Nadala in Đokovića

Nekdanji prvi igralec sveta je v Madrid (turnir traja od 6. do 13. maja) prišel v petek, kjer se pripravlja na svoj prvi dvoboj. Nole se je na treningu srečal z Rafaelom Nadalom, prvim igralcem sveta. Po mnenju številnih njun pozdrav ni bil najbolj pristen. Ali je res tako, lahko preverite v spodnjem videu.

V ponedeljek Đokovića v uvodnem krogu čaka najboljši Japonec Kei Nišikori. Igralca sta se do zdaj srečala že 13-krat, enajstkrat pa je bil boljši Srb.