Hercova brez polfinala Aucklanda, Jakupovičevi naslov v Playfordu

Teniški globus, 6. januar

Danska teniška igralka Caroline Wozniacki in Nemka Julia Görges, ki je v četrtfinalu izločila Slovenko Polono Hercog, sta finalistki 226.000 dolarjev vrednega turnirja WTA v Aucklandu. Na Novi Zelandiji so vse četrtfinalne in polfinalna dvoboja zaradi dežja odigrali danes, za naslov pa se bosta v nedeljo pomerili prva in druga nosilka.