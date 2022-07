Čehinja prepustila Rusinji le tri igre in dočakala prvenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čehinja Marie Bouzkova je zmagala na teniškem turnirju v domači Pragi in osvojila prvi naslov na turneji WTA. V finalu turnirja z nagradnim skladom 250.271 dolarjev je sedma nosilka nadigrala Rusinjo Anastasijo Potapovo s 6:0 in 6:3.

Štiriindvajsetletna Marie Bouzkova, 66. igralka sveta, je do naslova prišla v četrtem finalu, prav tako pa je četrtič v zaključnih bojih nastopila Anastasija Potapova, sedma nosilka. Ostala je pri eni turnirski zmagi, letos je osvojila turnir v Istanbulu.

Avstralsko-ameriški finale v Atlanti

Alex De Minaur se bo v finalu Atlante pomeril z Jensonom Brooksbyjem. Foto: Reuters Avstralec Alex De Minaur in Američan Jenson Brooksby bosta igrala v finalu teniškega turnirja v Atlanti. Avstralec, tretji nosilec, je v polfinalu izločil Belorusa Ilijo Ivaško s 5:7, 6:2 in 6:2, v domačem obračunu pa je Brooksby, šesti nosilec, ugnal četrtega igralca turnirja Francesa Tiafoea s 6:1 in 6:4.

De Minaur je doslej v finalih zmagal na petih turnirjih ATP, leta 2019 tudi v Atlanti, letos pa prvič igra v zaključnem obračunu za naslov. V olimpijskem mestu iz leta 1996 je bil v zaostanku z 0:1 v nizih že v prvem krogu in v četrtfinalu, tako je bilo tudi v polfinalu, a se je tudi tokrat pobral. V finalu ga čaka Brooksby, ki še ni osvojil turnirja ATP, v finalih je klonil dvakrat.

Praga, WTA (250.271 dolarjev): Finale:

Marie Bouzkova (Češ/8) - Anastasija Potapova (Rus/7) 6:0, 6:3. Atlanta, ATP (708.530 ameriških dolarjev): Polfinale:

Alex De Minaur (Avs/3) - Ilija Ivaška (Blr) 5:7, 6:2, 6:2;

Jenson Brooksby (ZDA/6) - Frances Tiafoe (ZDA/4) 6:1, 6:4.

