Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je skupaj z Rusinjo Natelo Dzalamidze napredovala v polfinale turnirja dvojic v kazahstanskem Nursultanu. Slovenka in Rusinja sta ugnali rusko-kazahstansko navezo Ana Blinkova/Ana Danilina s 6:1, 6:7 (5), 10:5.

Dvoboj je trajal uro in 35 minut, Juvanova in Dzalamidzejeva pa sta na dobri poti da še na drugem od treh turnirjev, odkar igrata skupaj, zabeležita lep uspeh.

Avgusta sta dobili turnir v romunskem Cluju, v Portorožu pa sta izpadli v prvem krogu proti Andreji Klepač in Tamari Zidanšek.

Tekmici v polfinalu turnirja v Nursultanu še nista znani. To bosta bodisi Britanka Samantha Murray in Rusinja Valerija Savinih bodisi Rusinji Angelina Gabujeva in Anastasija Zaharova.